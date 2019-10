Il caciocavallo di Agnone proclamato migliore formaggio d’Italia

Il prodotto d’eccellenza del Caseificio Di Nucci porta il simbolo del Molise sul podio degli Italian Cheese Awards 2019 per la categoria “pasta filata stagionata”.



AGNONE. Il Caciocavallo di Agnone stagionato, prodotto dallo storico Caseificio Di Nucci, vince l’Oscar dei Formaggi Italiani, conquistando il podio agli Italian Cheese Awards 2019 come migliore formaggio a pasta filata stagionata d’Italia. Un ulteriore riconoscimento per il simbolo gastronomico del Molise nel mondo, che diventa ancora più rilevante, in quanto prodotto dal caseificio agnonese in modo artigianale ed esclusivamente con latte crudo preveniente dagli allevamenti dell’Alto Molise.

La finale degli Italian Cheese Awards, premio ai migliori formaggi prodotti con latte 100% italiano, si è svolta il 27 ottobre 2019 a Verona, negli spazi dell’auditorium Verdi di Veronafiere. Il Caciocavallo di Agnone stagionato Di Nucci, unico formaggio molisano ad essere giunto alla finalissima dopo le selezioni di maggio durante la rassegna Formaggio in Villa, è arrivato all’ultima fase del premio per la categoria “pasta filata stagionata” ed ha battuto la Masseria Posticchia Sabelli della Basilicata e la Casearia Di Fedele della Campania.

Un premio importantissimo per il settore caseario, in quanto la giuria era composta da qualificati esperti di formaggi, i quali hanno assegnato durante l’elegante cerimonia di premiazione l’ambita statuetta a Franco e Serena Di Nucci, emozionati per il risultato, espressione dell’impegno di un’azienda che ha sempre reso il territorio molisano, con il suo patrimonio naturalistico e culturale, il protagonista.

«È un premio dedicato alla nostra filiera, fatta di maestranze e allevatori dell’Alto Molise – ha commentato Franco Di Nucci -. L’Oscar al Caciocavallo stagionato nasce da una terra poco conosciuta, ma diventa l’invito a conoscerla e visitarla. Un riconoscimento – ha aggiunto Serena Di Nucci – dedicato alla nostra area interna, che produce il latte di qualità da cui nasce il Caciocavallo, affinato nelle nostre cantine di pietra. Una soddisfazione che estendiamo all’intero comparto caseario e alla nostra terra, ai suoi pascoli, alla sua biodiversità, alla sua importante storia e tradizione».

Dopo la premiazione i formaggi da Oscar sono stati degustati dai partecipanti alla finale di Italian Cheese Awards, abbinati a 33 vini italiani selezionati.

