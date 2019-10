Ristoranti d’Italia 2020, premiato il molisano Fabio Santilli

Al giovane, sommelier professionista e direttore della ristorazione presso il Piccolo Principe di Viareggio, il riconoscimento del Gambero Rosso come ‘Miglior Maitre d’Hotel’

ISERNIA. Autunno tempo di guide, che per gli appassionati di ristorazione significa tempo d’uscita della nuova edizione del volume ‘Ristoranti d’Italia’ del Gambero Rosso.

L’edizione 2020 celebra i trent’anni della prestigiosa guida che contiene una selezione dei migliori ristoranti, ma non solo.

Diversi i premi assegnati, tra tradizionali e speciali. Con particolare riguardo non solo alla cucina, con l’individuazione del ‘Miglior Chef’, ma anche alla gestione della sala, con personale che si distingue per professionalità e qualità del servizio, tra ristoranti, enoteche e alberghi.

Ed ecco che tra le eccellenze spunta una personalità tutta molisana. Il premio al ‘Miglior Maitre d’Hotel’, dunque al miglior servizio all’interno di un albergo, è andato a Fabio Santilli, sommelier professionista e direttore della ristorazione e della cantina del ristorante ‘Il piccolo principe’, già due stelle Michelin, che si trova all’interno del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Il giovane isernino è il primo ad ottenere un riconoscimento simile in Toscana e porta alto così il nome del Molise.

