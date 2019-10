Just Married, l’intrigante romanzo rosa di Costanza Testa

L’intervista alla diciassettenne autrice isernina che, quasi per caso, si è ritrovata a pubblicare un libro tutto suo

di Vincenzo Cimino

ISERNIA. Non capita tutti i giorni di scrivere un libro a 17 anni, di ottenerne un ottimo consenso, di restare con i piedi per terra pur continuando la routine della vita da studentessa. Così abbiamo deciso di conoscerla per poi apprezzarne le qualità. Descriviamo una valente ragazza molisana, orgoglio e vanto della nostra società, che ci auguriamo non fugga via da un fazzoletto arido qual è il Molise. Nell’incoraggiare l’isernina Costanza Testa, ci auguriamo di avere altre occasioni per festeggiare insieme a lei ed al suo mondo, un nuovo successo editoriale. Magari dopo la maturità scientifica, o chissà, nelle pause estive o quando l’ispirazione la catturerà non dandole tregua. Dalle prime parole già viene fuori il carattere di una ragazza decisamente più matura rispetto alla sua età: “A diciassette anni ti accorgi che è arrivato il momento di fare il punto della situazione e capire qual è il tuo posto nella vita. Credo che scrivere sia il modo migliore per farlo: riesci a confrontarti con te stesso vomitando parole su un foglio che, chissà, forse un giorno qualcuno leggerà, dicendoti se stai facendo o meno la cosa giusta”.

Veniamo al libro.

“Questo semplice romanzo rosa, Just Married, lo scrissi circa cinque anni fa su Wattpad - una piattaforma online - e mai avrei immaginato di ricevere una visibilità tale, da attirare l'attenzione di una casa editrice, Collana Floreale. È stato nel mese di Maggio del 2019 che mi è stato offerto il contratto di pubblicazione e nel mese di Settembre il mio sogno ha iniziato a prendere forma.

È buffo pensare che, se non fosse stato per la mia vicina di casa, assidua frequentatrice della piattaforma, non avrei mai letto quel messaggio, mai potuto cogliere quest'occasione meravigliosa.

E insieme a lei dovrei ringraziare i miei genitori, che mi hanno dato il coraggio di perseverare, non fermarmi, i miei professori di lettere, stimolo costante, e mia zia, senza la quale la scrittura sarebbe rimasta solo un mediocre passatempo.

Non ho progetti particolari: so solo che l'amore per le parole mi accompagnerà sempre, anche quando la mia vita imboccherà una strada diversa”.

Perché dovrebbero leggerlo?

“Penso che questa storia possa rivelarsi piacevole, coinvolgente e intrigante, adatta alle ragazzine che non hanno ancora familiarizzato con il mondo della "parola poetica". L'amore per i libri nasce proprio dalla lettura delle storie più semplici, propedeutiche al mondo dei grandi capolavori. Ho raccontato una storia d'amore tra due ragazzi legati da un passato di cui ormai non ricordano nulla. Il destino li fará incontrare di nuovo e il lettore si ritroverà proiettato tra le mille avversità che proveranno a dividerli ancora una volta. Tra amore, rancore, timore del proprio vissuto, i miei coetanei dovrebbero in parte rispecchiarsi nei personaggi”

Quale insegnamento o consiglio credi possa trasmettere?

“Mi aspetto che questa storia, seppur nella sua semplicità, possa suscitare un'emozione. È questa la finalitá dello scrivere: entrare nei cuori di chi legge. La mia intenzione è anche quella di urlare al mondo che, se hai un sogno, puoi realizzarlo, così come ho fatto io, partendo dalle piccole cose, senza mai fermarsi, senza mai mollare. Ecco che quando meno te lo aspetti, ti ritrovi a pubblicare un libro”.

