Mostra mercato del tartufo bianco, a San Pietro Avellana anche le telecamere di Rai 2

SAN PIETRO AVELLANA. È pronto per il weekend dedicato al re della gastronomia del Molise: il tartufo bianco. Cavatori e produttori di tartufo provenienti dal Molise e dall’Abruzzo dal 1° al 3 novembre 2019 apriranno i loro profumati stand per esporre le saporite “opere d’arte naturali” offerte dai boschi ricchi di biodiversità del territorio.

Saranno loro i protagonisti della 25° Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato di San Pietro Avellana, un appuntamento che cresce di valore e di visibilità, citato anche dal Gambero Rosso e il 1° novembre dalla rubrica del Tg2 dedicata all’enogastronomia, Tg2 Eat Parade, in onda alle 13.30 su Rai Due.

Il programma della 25° Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato di San Pietro Avellana, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro loco Ad Volana, prevede l’apertura degli stand del tartufo fresco e dei prodotti tipici locali - tra cui salumi, formaggi, miele, produzioni biologiche, liquori che nascono dalle piante della zona – dalle 10.00 fino al pomeriggio.

Per il pranzo, sarà preparato un menu dedicato e si potranno assaporare piatti e ricette a base di tartufo bianco, come la polenta ai funghi porcini e tartufo, i ravioli al burro e tartufo, il risotto caciocavallo e tartufo, e poi l’agnello cacio, uovo e tartufo, il brasato di vitello al tartufo e il cosciotto di maiale al tartufo.

Le tre giornate saranno occasione anche per partecipare a visite guidate in paese, con tappe al lavatoio, alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e al Museo dell’Alto Molise - Usi, costumi, mestieri e Archeologico. A pochi km dal paese ci sono inoltre i sentieri della Riserva di Montedimezzo dipinti dal foliage d’autunno, Riserva della Biosfera UNESCO Alto Molise.

Negli spazi del Museo di San Pietro Avellana, l’associazione Dedalo – archeologia e cultura terrà laboratori archeologici per i bambini. Il 3 novembre, dalle 15.00, i bambini dai 7 anni in su potranno partecipare al laboratorio “Ma in che lingua scrivi?”, scoprendo gli alfabeti antichi e i documenti epigrafici, e sperimentando la tecnica a incisione su tavolette di argilla. (Prenotazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

«Tre giorni per visitare il nostro territorio e per scoprire la sua perla gastronomica – ha detto Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana -. Questa è una buona annata per il tartufo bianco, che in Alto Molise si trova in grandi quantità. Anche il prezzo è buono e fa avvicinare i consumatori ad un prodotto di nicchia, ma che è uno dei migliori prodotti che il nostro territorio può promuovere oltre i nostri confini».

