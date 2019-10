Applausi e risate per ‘Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano’

Successo al Teatro del Loto per lo spettacolo di Enzo Luongo e Pippo Venditti. Un entertainment tutto da seguire e un format che sarà esportato anche fuori regione. IL VIDEO

CAMPOBASSO. Metti due mattatori e un’idea originale. Quella di portare in palcoscenico le gag sul Molise, che esiste, eccome se esiste.

Applausi e risate allo spettacolo di Enzo Luogo e Pippo Venditti ‘Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano’, che ieri sera ha aperto il ‘Loto link festival’, al Teatro del Loto di Ferrazzano.

Da un’idea di Enzo Luongo e con la partecipazione di Giorgio Lombardi al pianoforte, l’entertainment vede la produzione artistica e tecnica affidata a Eva Sabelli e Gianmaria Spina. Luongo in versione giornalista-conduttore, sempre sul tempo e sulla notizia, Venditti, ideatore e 'capo' della ‘Banda della Masciona’, nei panni dell’attore irriverente. Entrambi con l’ironia e l’intelligenza dei molisani che se li provochi prima incassano, ma poi si incazzano.

Il Molise in un grande blog multimediale. Che parte con le dichiarazioni dell’ex premier Matteo Renzi, “se sei il Molise non vai a fare promozione turistica in Cina” e finisce con l’assolo di chitarra, ma senza chitarra, che il governatore del Molise Donato Toma ha fatto in una lunga intervista a isNews. GUARDA IL VIDEO

In mezzo aneddoti, storie, immagini, ritagli di notizie. In un format che funziona e che, dopo aver girato la regione, sarà portato anche fuori dal Molise. Per dimostrare che esiste, come nel fortunato libro di Enzo Luongo. Da cui è partito tutto il viaggio. Ora arrivato sul palcoscenico.

