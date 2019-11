A Venafro l’artista Michelangelo Janigro in mostra con ‘L’occhio e la mente’

Il vernissage d’apertura è programmato per sabato 9 novembre presso la Palazzina Liberty: esposte opere conosciute e anche un nuovo inedito

VENAFRO. Si inaugura sabato 9 novembre alle ore 18 la mostra ‘L’occhio e la mente’ dell’artista Michelangelo Janigro. Si tratta di una personale del noto artista campobassano che rimarrà aperta fino al 3 dicembre prossimo presso la Palazzina Liberty di Venafro. Sarà possibile visitarla ogni giorno negli orari di apertura della struttura sia la mattina dalle 9 alle 12 che il pomeriggio dalle 16 alle 20. La mostra è organizzata dall’associazione ‘Città Nuova’.

Janigro propone, con una selezione delle sue opere più significative, il percorso espositivo compiuto negli ultimi dieci anni. In particolare il riferimento è a tre importanti mostre personali realizzate a Campobasso: la mostra ‘Play’, allestita alla Galleria Limiti Inchiusi nel 2009, ‘Cromarmonie’, alla galleria Artes, e ‘Over Style’, imponente mostra antologica ospitata nelle sale espositive della Fondazione Molise Cultura. Oltre ai quadri, del pittore molisano si potrà ammirare anche l’istallazione ‘Sempreverde’, ispirata ad una spettacolare partita di scacchi giocata nel 1912 dal campione americano Edward Lasker contro George Alan Thomas, vinta in modo fulmineo, Un’opera che rende la bellezza visiva espressione della bellezza mentale. Il punto centrale della mostra di Venafro è tuttavia costituito dal ciclo cosiddetto ‘delle Banconote’: cento acquerelli realizzati tra il 1995 e il 1997, presentati come un’unica opera. Un ciclo che ha poi ispirato la mostra ‘Over Style’ e ha stimolato Janigro alla realizzazione, negli ultimi anni, di nuove ‘Banconote’ di grandi dimensioni.

A Venafro il pittore campobassano presenta anche un’opera inedita, il ‘Grande polittico’, quattro pannelli di 81x180 centimetri realizzati da una ‘banconota’ ispirata al maestro dell’action painting Jackson Pollock. Fa da contrappunto alle ‘Banconote’ un’attenta selezione dalle ‘Scorie creative’, una serie recente e inedita di piccoli lavori ispirati dai residui di colore durante la lavorazione delle grandi banconote realizzati tra il 2015 e il 2019 con maggiore libertà espressiva.

Una mostra dove il retinico si intreccia con il mentale, lungo un cammino che per quanto rigoroso, non rinuncia all’istinto e all’emozione.

“Si tratta di un’altra iniziativa artistica di grande spessore organizzata da ‘Città Nuova’ – dichiara il presidente del sodalizio venafrano Gianmarco Di Cicco –, un altro tassello che si aggiunge al percorso della nostra associazione che dura ormai da circa tre lustri e che ha portato a Venafro in questi anni decine di artisti e personalità del mondo della cultura e dell’università di livello nazionale e internazionale impegnati in vari settori, dalla pittura alla letteratura, dal cinema alla storiografia, dall’archeologia alla fotografia. Invito tutti a visitare questa mostra per apprezzare il valore delle opere collocate in una location molto suggestiva come la Palazzina Liberty”.

Pietro Ranieri

