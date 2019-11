Colli A Volturno: torna ‘L’Antica e Tradizionale fiera di San Leonardo’

Tre giorni all’insegna della cultura, del folklore, del turismo, dell’agroalimentare e della storia con la 14esima edizione dell'evento

ISERNIA. A Colli A Volturno torna, come da tradizione consolidata negli anni, l’appuntamento con l’antica e tradizionale fiera di San Leonardo, evento di rilievo per tutta la provincia di Isernia, giunto alla sua 14esima edizione e organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Incollingo.

La manifestazione si svolgerà nelle giornate di venerdì 8 novembre, sabato 9 novembre e domenica 10 novembre all’interno della tensostruttura allestita appositamente in piazza Madre Teresa di Calcutta.

Ci saranno spazi per espositori di ogni genere, attività culturali e promozionali del territorio. Ricco e variegato il programma: venerdì 8 novembre alle ore 16 verranno inaugurati e aperti gli stand. A seguire, lo spettacolo degli alunni dell’istituto comprensivo di Colli, programmato per le ore 18. In serata, verrà proiettato un classico del cinema: ‘Due Mogli sono troppe’, pellicola che venne girata interamente a Colli a Volturno.

Sabato 9 novembre la giornata sarà dedicata alla Storia. Dalle ore 7 del mattino ci sarà la possibilità per tutti di prendere parte ad escursioni a piedi presso la fortificazione sannitica di Monte San Paolo. I partecipanti si ritroveranno per la partenza nel piazzale della zona Pip di Colli a Volturno. Sempre in mattinata dalle ore 9 e fino alle ore 12 sono state organizzate visite guidate in località Monte San Paolo con navetta gratuita e partenza dall’area fiera. L’appuntamento più importante sarà quello in programma alle ore 16 di sabato, con il convegno-incontro dal titolo “Sui passi dei Sanniti”. Interverranno per l’occasione diversi amministratori del Molise, Lazio, Campania e Abruzzo, tutti territori accomunati in passato dalla presenza dei Sanniti, che verranno accolti dai saluti istituzionali del sindaco. Di prestigio i relatori: Angelo Pellegrino, soprintendente emerito di Ostia Antica; l’architetto Claudio Di Cerbo; Maria Diletta Colombo del Mibac e il professor Michele Raddi, collese doc, archeologo e insegnante presso l’università dell’Indonesia. La serata di sabato si concluderà poi con l’evento proposto dalla Pro Loco di Colli a Volturno - condizioni meteo permettendo: ‘Castagne e Vino’, con degustazione di castagne di stagione, vino novello e musica folk.

Domenica 10 novembre spazio alla fiera per tutto l’arco della giornata. Il programma prevede l’apertura degli stand a partire dalle 9, per poi continuare alle ore 11 con il corteo per le vie del paese a cura dei rievocatori storici ‘Fantasie D’Epoca’. A seguire, danze e rievocazioni storiche in costume d’epoca. Nel pomeriggio, invece, animazione per bambini e, alle 17, lo spettacolo di burattini dal titolo ‘Dalla Storia all’opera dei Pupi Italici’.

