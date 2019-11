‘Children Memories’, in libreria il romanzo del giornalista Stefano Peccerillo

Il thriller, pubblicato da Il Ciliegio Edizioni, uscirà ufficialmente a gennaio ma sarà presentato in anteprima il 23 dicembre a Vairano Patenora

VAIRANO PATENORA. Uscirà nelle librerie il 10 gennaio prossimo ‘Children memories’, il libro del giornalista Stefano Peccerillo. Ancora poche settimane e poi l’attesa sarà finita, il romanzo d’esordio di Stefano Peccerillo sarà ufficialmente in vendita in tutte le librerie dal 10 gennaio 2020. Children Memories, questo il titolo del libro del giornalista casertano, farà parte della collana NoireGialli di Il Ciliegio Edizioni, e sarà distribuito da Messaggerie Libri (il più grande distributore italiano).

Si tratta di un poliziesco, che farà parte della collana Noire Gialli de Il Ciliegio Edizioni, ambientato negli Usa, in una New York autunnale, dove un killer uccide in serie: un pediatra, un professore e un crittografo. Sul loro collo marchia a fuoco una scritta in latino. Ogni volta che l’ispettore Johnson sembra avvicinarsi alla soluzione del caso, inevitabilmente la situazione si complica. Intanto, un bambino descrive sulle pagine di un diario la sua fuga da un imprecisato pericolo. Insomma, due storie ‘on the road’ che si intrecciano in un thriller dal ritmo alto e intenso. Un romanzo la cui idea – ha rivelato l’autore (in foto, ndr) - risale a diversi anni fa dalla collaborazione con lo sceneggiatore romano Cristiano Malacrino.

La pagina Facebook di Stefano Peccerillo, di origini casertane ma per lungo tempo attivo in Molise e oggi residente in Scozia, ha ottenuto un discreto successo, raggiungendo oltre duemila ‘like’ in poche settimane. Da qualche giorno, inoltre, sono in circolazione i primi book trailers con le voci degli attori Pierluigi Tortora e Rocco Piciulo.

La presentazione ufficiale del libro avverrà il 23 dicembre alle 17:30 presso MAGE, edificio appena ristrutturato al centro di Vairano Patenora.

