All’Andrea d’Isernia torna Libriamoci 2019: 'La grammatica delle parole e dell’ambiente'

ISERNIA. L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco , Scuola secondaria di primo grado “ Andrea d’Isernia”, da sempre sensibile al valore della lettura come mezzo privilegiato per una nuova “grammatica” della conoscenza e della vita, anche quest’anno partecipa alla “sfida” promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione generale per lo Studente e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo attraverso il Centro per il Libro e la lettura in collaborazione con #ioleggoperchè organizzata dall’Associazione italiana Editori, per fornire agli alunni gli spunti necessari per appropriarsi degli strumenti adeguati e fruire della Bellezza in ogni campo del sapere.

Nonostante l’uso smodato , da nativi digitali, siamo certi che i nostri alunni possano essere terreno fertile per una alternativa allettante alla società fluida del momento storico che offre spunti veloci e di non facile interpretazione.

Chi più della scuola può imprimere connotati diversi alla conoscenza e alla sua modalità di fruizione contrastando così il dilagante appropriarsi da parte delle giovanigenerazioni di un modo diventato consueto di maturare atteggiamenti di assuefazione alle nuove pratiche digitali?

Far assaporare l’odore delle pagine diventa sempre il modo più vicino al ripristino della maturazione della sfera umana e sociale.

Detto ciò vi proponiamo il nostro percorso che si è attenuto naturalmente ai suggerimenti dei filoni tematici:

• “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista del centenario dalla nascita

• “Noi salveremo il pianeta”.

Articolazione delle attività

Le classi prime dell’Andrea d’Isernia partendo dalla lettura di classici di Gianni Rodari come “ Le avventure di Cipollino”, “ C’era due volte il Barone Lamberto”, “ Fiabe lunghe un sorriso” , scopriranno l’impegno serio di Rodari, quello che guarda ai grandi problemi del mondo, come la pace, l’uguaglianza, l’onestà, la democrazia, al solidarietà, l’attenzione verso i poveri e gli sfruttati, lo sviluppo dei popoli e la loro integrazione.

Seguiranno dibattiti aperti e riproposizione, attraverso una galleria di immagini prodotte dagli alunni, degli elementi della grammatica del pensiero e delle parole di Rodari come approdo ad una concezione del mondo rivoluzionaria partendo dai concetti semplici del vivere quotidiano e dall’ironia intelligente delle sue opere.

Dopo aver fatto una catalogazione per classe, ci sarà , sabato 16 novembre alle ore 10,30, presso il Polo di Via Umbria, una Giornata a tema “ La Grammatica di Rodari” con flashmob , letture partecipate e lavori di gruppo con selezione di filmati che toccheranno le dinamiche antropologiche e culturali dell’autore. In tale occasione “Le Avventure di Cipollino”, celebre opera di Gianni Rodari, come le “ Fiabe lunghe un sorriso”, rivivranno nelle drammatizzazioni della scrittrice e attrice di teatro Sara Palladini di Giulianova nel teramano.

Infine ogni gruppo classe illustrerà la tematica e l’immagine prodotta che ha studiato in un rapporto di estensione alla socializzazione e allo scambio reciproco.

Le classi seconde e terze partendo dalla lettura del libro “ L’isola di plastica” di Claudio Elliott ed altri testi di tematica ambientale come “ Il torrente e il drago” Di Claudio Elliott, approfondiranno il linguaggio dell’ambiente e il concetto ecologico che ne deriva .

Toccheranno le tematiche del rispetto dell’ambiente, delle risorse energetiche rinnovabili, in vista di una economia sostenibile che possa salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dalle loro devastanti conseguenze , come anche il problema del riciclaggio e dell’utilizzo di materiali biodegradabili .

Ci saranno dibattiti e un incontro informativo, mercoledì 13 novembre, sempre presso il Polo di Via Umbria , alle ore 10,30, con i docenti dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia ( AIIG ) di Campobasso nella persona del Prof. Nicola Petrella e della Prof.ssa Tina Lembo di Campobasso, che illustreranno le esigenze e le eventuali soluzioni per evitare il disfacimento dell’equlibrio del nostro ecosistema e lottare contro le cause dei cambiamenti climatici come anche le politiche da attuarsi affinchè questo possa avvenire .

Il tutto sarà sistematizzato attraverso lavori digitali dei singoli alunni o/e gruppi classe.

Le classi terze della Scuola Primaria , avendo scelto il filone tematico “ Noi salveremo il pianeta “, leggeranno il libro “ Il cielo che si muove” di Mario Lodi ( quindici brevi storie per bambini sulla natura)

Le attività si articoleranno con le seguenti modalità e si snoderanno nella settimana che va dall’11 al 16 novembre dedicata alla lettura ad alta voce:

• Letture delle storie da parte degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado;

• Attività di “ circle time” sui temi trattati nel libro;

• Rielaborazione attraverso modalità liberamente scelte dai bambini: grafico-pittoriche, produzioni scritte…

