All’ex-Gil la mostra fotografica ‘Reenact’ dell’isernina Giada De Santis

Il vernissage d’apertura è programmato per il 18 novembre a partire dalle 18

ISERNIA. Il 20 novembre alle ore 18, presso il Palazzo Gil in via Gorizia a Campobasso, aprirà i battenti la mostra ‘Reenact’ di Giada De Santis, in esposizione fino al 1 dicembre. L'evento è collocato nel progetto ‘MoliseFlash’, promosso dalla Fondazione Molise Cultura, rivolto ad artisti interessati alla valorizzazione del territorio molisano.

La proposta della giovane isernina si concentra sulla sensazione e il sentimento che, giorno dopo giorno, attanaglia la nostra regione, coinvolta in un quotidiano combattimento contro il nemico invisibile dello spopolamento.

"‘Reenact’ parla di un nemico attuale, mostrando un nemico del passato - si legge nel commento della mostra - Rievoca. Entrando nelle fotografie, lo spettatore viene abbracciato da un’atmosfera di malinconia, stordimento e di turbamento. L’osservatore distoglie lo sguardo dal Molise e lo pone nella sua interiorità. Romanticamente, racconta le sue origini e la sua vita. Una dichiarazione di amore alla propria Terra". L'interessante punto di vista di un'artista molisana che, da figlia, narra con occhio disincantato ma appassionato le sue emozioni.

