‘Waste Travel 360°’, l’impegno ecologico delle aziende e delle istituzioni verso i giovani studenti della provincia

Nelle scuole di Isernia e Venafro due giornate formative nell’ambito dell’iniziativa promossa da Smaltimenti Sud srl in collaborazione con l’Ancitel Energia e Ambiente. Il prefetto Guercio: “Gli adulti hanno nei confronti dei bambini un’enorme responsabilità nel riparare i danni fatti all’ambiente”

ISERNIA/VENAFRO. La Smaltimenti Sud srl, nell’ottica della particolare attenzione che pone sulla sensibilizzazione al tema della raccolta differenziata dei rifiuti, specie nei confronti dei più giovani, ha presentato - in collaborazione con l’Ancitel Energia e Ambiente - il progetto educativo ‘Waste Travel 360°’, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnologico di Samsung e dei Consorzi di Filiera, volto a sensibilizzare i giovani e le famiglie all’ importanza del valore del rifiuto, inteso come risorsa indispensabile per un futuro proiettato verso un'economia circolare. La presentazione del progetto si è svolta, con il coinvolgimento delle scuole primarie, ieri e oggi a partire dalle 9 presso gli istituti comprensivi 'Leopoldo Pilla' di Venafro e gli istituti comprensivi 'San Giovanni Bosco' e 'Giovanni XXIII' di Isernia. Due giornate formative a cura degli educatori di ‘Waste Travel 360°’ e dell’azienda Smaltimenti Sud srl.

La lezione è stata suddivisa in due parti, una teorica dove attraverso i monitor i bambini hanno potuto visionare le immagini dei rifiuti, arricchita da inserti testuali e didattici, ed una seconda parte, prettamente più ludica con i visori VR dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di compiere una visita immersiva ed interattiva attraverso immagini a 360° nel mondo dei rifiuti e della loro trasformazione sino alla realizzazione del prodotto finale.

Di particolare nota l’intervento e la partecipazione, questa mattina, del prefetto di Isernia, dottoressa Cinzia Guercio, che ha voluto fortemente presenziare all’apertura dei lavori e portare ai piccoli studenti il suo saluto e messaggio: “La prefettura ha particolarmente cari i temi dell’ambiente. Voi ragazzi vi trovate in un momento storico difficile in questo senso, e noi grandi abbiamo nei vostri confronti un’enorme responsabilità: correre ai ripari per i guasti che, purtroppo, ci sono”.

Pietro Ranieri

