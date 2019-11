Airbnb inaugura ‘Casa Cuoco’ a Civitacampomarano

A partire dal prossimo anno i viaggiatori della piattaforma potranno soggiornare nella casa del famoso illuminista scoprendo le bellezze del luogo, tra arte, design e architettura

CIVITACAMPOMARANO. Airbnb accoglie sulla piattaforma ‘Casa Cuoco’, la dimora ottocentesca del politico e illuminista italiano Vincenzo Cuoco, inaugurata in occasione di 100 Case 100 Idee, il primo grande evento nazionale sull’ospitalità in casa organizzato dalla community di host Airbnb.

Casa Cuoco a Civitacampomarano diventa oggi la quarta residenza d’artista ad entrare a far parte del progetto di Airbnb Borghi Italiani, realizzato in collaborazione con Mibact e il patrocinio di Anci, che prevede la promozione di 40 borghi italiani e la riqualificazione di quattro edifici pubblici, a Civita di Bagnoregio, Sambuca di Sicilia, Lavenone e Civitacampomarano.

“L'Italia è caratterizzata da piccoli centri, spesso sconosciuti, che sono custodi di patrimoni culturali, naturalistici e storici di assoluto rilievo”, spiega il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele. “Proprio per questo motivo, i piccoli borghi devono trovare motivi di valorizzazione e proiezione nel futuro, e l’intervento promosso da Airbnb a Civitacampomarano ne è tangibile testimonianza: l'essere stati scelti da questo importante player mondiale è per noi motivo di orgoglio e ci deve spronare ancor più a credere che con queste forme di turismo responsabile, con la cultura e con all'arte, Civitacampomarano avrà nuova vita e prospettive. Oggi non arriviamo al compimento di qualcosa di estemporaneo, bensì iniziamo un percorso di microeconomia per creare nuova occupazione e far nascere nuove idee in grado di incrementare il potenziale di crescita del territorio”.

A partire dal prossimo 15 gennaio i viaggiatori di tutto il mondo potranno godere delle bellezze del borgo famoso per le numerose opere di street art e soggiornare in un luogo dove l’arte e l’architettura moderne dialogano con la storicità dell’edificio. Gli interni della casa sono stati impreziositi dall’installazione di un’opera d’arte dell’artista internazionale Lorenzo Vitturi che, scelto dalla curatrice Federica Sala per il suo approccio multidisciplinare, ha realizzato un’installazione a cavallo tra scultura e fotografia dai forti cromatismi, facendosi ispirare dall’opera di Cuoco e dal borgo stesso.

“Da gennaio, i viaggiatori di tutto il mondo potranno provare l’esperienza unica di pernottare nella casa di uno dei più importanti illuministi italiani, riscoprendo un territorio ancora troppo poco conosciuto dal turismo internazionale”, commenta Federica Calcaterra, responsabile comunicazione di Airbnb Italia. “Ringraziamo l’amministrazione di Civitacampomarano per aver sostenuto l’iniziativa e continueremo anche nel 2020 il nostro impegno nella promozione di un turismo sostenibile nei borghi del nostro paese”.

Casa Cuoco è su raggiungibile sul sito Airbnb e sarà prenotabile a partire dal prossimo 15 gennaio.

