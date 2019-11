Isernia, di scena all’Auditorium il Premio Aquila d'Oro International

Il programma della cerimonia che si terrà il prossimo 22 novembre. La manifestazione è giunta alla XIV edizione. Tra i premiati l'avvocato Duilio Vigliotti e menzione speciale per il manager Romolo D'Orazio

ISERNIA. Di scena all’Auditorium di Isernia, il 22 novembre prossimo, la cerimonia di consegna del ‘Premio Aquila d’Oro International’ giunto alla XIV edizione. L’evento è stato organizzato dalla associazione “Corfinium Onlus”, con la partnership del Comune di Isernia, il patrocinio della Regione Molise e del Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise, nonché con il contributo dell’Aidosp (Associazione italiana dottori in scienze politiche), della Comunità Montana Sirentina e di Nobili Terre Italiane.

Quest’anno il prestigioso riconoscimento verrà conferito al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a monsignor Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, all’avvocato Duilio Vigliotti, Commissario per la gestione del Museo civico della Memoria di Isernia, e al dottor Luigi Di Giulio, medico chiropratico in Los Angeles.

Ci saranno, inoltre, alcune menzioni speciali per l’imprenditore Romolo D’Orazio, per Aniello Russo Spena, presidente dell’Accademia delle scienze d’Abruzzo, e per Achille Curatella, pittore e scultore.

Alla cerimonia di attribuzione saranno presenti anche gli studenti di tre istituti scolastici isernini: la “San Giovanni Bosco”, il “Maiorana-Fascitelli” e il “Fermi-Mattei, allo scopo di avvicinarli alle problematiche dell’ambiente e della salute pubblica che sono stati i temi scelti per la XIV edizione del Premio Aquila d’Oro International.

ECCO IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Ore 09:00 - Ingresso nell'auditorium Unità d'Italia.

Ore 09:15 - Proiezione docufiction "Ove Italia Nacque" (storia sulla nascita dell'Italia antica).

Ore 10:30 - Avvio delle attività Conferimento Premi (Sigla - Saluto delle Autorità).

Ore 10:50 - Premio Aquila D'Oro al Dott. Duilio VIGLIOTTI,

Direttore del Civico "Museo della Memoria", Isernia - Sez. Storia e cultura.

Ore 11:00 - Menzione Speciale al Dott. Romolo D'ORAZIO,

Imprenditore, Modaimpresa - Sez. Industria e Sviluppo Sociale.

Ore 11:10 - Intervallo musicale.

Ore 11:15 - Premio Aquila D'Oro al Dr. Luigi DI GIULIO,

Medico Specialista in Chiropratica in Los Angeles - Sez. Italiani nel Mondo.

Ore 11,25 - Menzione Speciale all'artista Achille CURATELLA

Artista emergente per la pittura e la scultura - Sez. Pittura e Scultura.

Ore 11,35 - Intervallo musicale.

Ore 11:40 - Premio Aquila D'Oro a S.E. Mons. Giuseppe SCIACCA, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - Sez. Istituzioni Religiose.

Ore 11:50 - Menzione Speciale al Prof. Aniello RUSSO SPENA Presidente Accademia delle Scienze d'Abruzzo - Sez. Università.

Ore 12:00 - intervallo musicale.

Ore 12:05 - Premio Aquila D'Oro alla Sen. Avv. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente del Senato della Repubblica - Sez. Istituzioni Pubbliche.

Ore 12:15 - Fine lavori e saluti.

Ore 12:30 - Contributo musicale di chiusura - Violino, M° Antonio Gentile.

Presenta la giornalista Mila Cantagallo.

