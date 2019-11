Lynch tra i protagonisti del colossal ‘I Medici’, nel promo di lancio parla di Trivento

Importante vetrina per il piccolo comune molisano che segna le origini del noto attore irlandese

TRIVENTO. Nuovo capitolo della serie tv colossal ‘I Medici’ in uscita a dicembre, in onda su Rai Uno. E tra i protagonisti di quest’anno, nelle vesti di Papa Sisto IV, la new entry John Lynch, attore irlandese originario di Trivento. Ma non sarebbe l’unica novità legata alla saga. Perché nel promo di lancio della nuova stagione anche il comune molisano ha la sua ribalta.

Nel video di presentazione – si apprende da Riservato.net – vengono, infatti, mostrati i suggestivi luoghi dove la serie è girata e viene data la parola agli attori del cast. E Lynch coglie l’occasione per descrivere il suo legame con la terra d’origine, ossia l’Italia, con particolare riguardo proprio a Trivento. Una speciale vetrina per il piccolo comune che ha conferito all’attore pure la cittadinanza onoraria.

L’artista 57enne, nato e cresciuto nell’hinterland di Belfast da Rosina Pavone, molisana che si trasferì giovanissima dal Molise, torna spesso in Italia, dove tiene anche laboratori di recitazione per ragazzi. Ha recitato in film di grande successo, come Best e Sliding Doors, solo per citarne alcuni, e in serie di tv.

