Talento, impegno e competenze: premiati Vigliotti e D’Orazio

I due isernini protagonisti questa mattina all’auditorium della cerimonia di consegna dei riconoscimenti per la XIV edizione del priemio ‘Aquila d’Oro International’. GUARDA I VIDEO



ISERNIA. Un riconoscimento al talento e all’impegno profuso nel lavoro quotidiano, consentendo di raggiungere importanti risultati: è quello assegnato al commissario del museo Civico di Isernia Duilio Vigliotti e al manager Romolo d’Orazio, amministratore delegato di Modaimpresa.

Entrambi isernini, sono stati tra i protagonisti della cerimonia di consegna del premio ‘Aquila d’Oro Iinternational’, che si è tenuta questa mattina sul palco dell’auditorium di Isernia, alla presenza delle istituzioni e di numerosi studenti.

LE PREMIAZIONI

L’evento, giunto alla sua XIV edizione, è organizzato dall'associazione “Corfinium Onlus” con la partnership del Comune di Isernia, il patrocinio della Regione Molise e del “Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise, nonché con il contributo dell’Aidosp (Associazione italiana dottori in scienze politiche).

Quest’anno il prestigioso riconoscimento è stato conferito al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, a monsignor Giuseppe Sciacca Segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, a Duilio Vigliotti Commissario per la gestione del Museo civico della Memoria di Isernia e Luigi Di Giulio medico chiropratico in Los Angeles. Le menzioni speciali sono state consegnate al manager Romolo D’Orazio imprenditore, per Aniello Russo Spena presidente dell’Accademia delle scienze d’Abruzzo e per Achille Curatella pittore e scultore. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti di tre istituti scolastici isernini: la “San Giovanni Bosco”, il “Maiorana-Fascitelli” e il “Fermi-Mattei, allo scopo di avvicinarli alle problematiche dell’Ambiente e della Salute Pubblica che sono stati i temi scelti per la XIV edizione del Premio Aquila d’Oro International.

Una grande soddisfazione per gli isernini, ricevere questo importante riconoscimento. “Ricevere un premio nella propria città – ha evidenziato D’Orazio – rappresenta una doppia soddisfazione. Noi dobbiamo essere l’antidoto alla rassegnazione che pervade gli animi in questo territorio”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A ROMOLO D'ORAZIO

Un’attività di ricerca storica e culturale enorme ha consentito all’avvocato isernino Duilio Vigliotti di conquistare il prestigioso premio. “Un premio – ha detto – che voglio condividere con tutte le persone che hanno consentito la realizzazione del Museo Civico di Isernia

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A DUILIO VIGLIOTTI

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale