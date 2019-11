‘Questo non è amore’, studenti a confronto con il convegno ‘I wanna be free’

Doppio appuntamento, a Isernia e Campobasso, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa promossa dall’Associazione Diritti in Movimento, con la collaborazione delle scuole e della Consigliera di parità Giuditta Lembo

ISERNIA/CAMPOBASSO. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’associazione Diritti in Movimento del professor Cendon, coordinata in Molise dall'avvocato Elena Bertoni, gli Istituti Comprensivi San Giovanni Bosco e Giovanni XXIII di Isernia e la Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso aderiscono alla battaglia promuovendo un incontro dal titolo eloquente: “I wanna be free”.

Appuntamento per il prossimo lunedì 25 novembre alle ore 10.30 presso l’Istituto ‘Fermi’ di Isernia. All’evento parteciperanno circa 230 ragazzi delle scuole medie che si confronteranno in un dibattito aperto sul tema della violenza sulle donne.

L’iniziativa verrà replicata il giorno successivo a Campobasso, a partire dalle ore 10:30, presso la Sala della Costituzione della Provincia. Interverranno gli studenti del ‘Pilla’ e del liceo ‘Galanti’.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale