Miglior sommelier d'Italia, l'isernino Carlo Pagano secondo classificato

Risultato prestigioso per tutto il Molise

VERONA- ISERNIA. Il sommelier isernino Carlo Pagano si è classificato al secondo posto nel concorso per il “Miglior Sommelier d’Italia”, appuntamento che si è tenuto a Verona dal 22 novembre a oggi.

Una vetrina nazionale per l’intero Molise, un risultato che sicuramente darà uno slancio importante al movimento del vino sul territorio. Pagano è arrivato fino alla finale dopo aver superato brillantemente le semifinali e i playoff ed è stato battuto da Valentino Tesi nell’ultimo atto. Si tratta del suo miglior piazzamento nel prestigioso concorso nazionale ed è un ottimo viatico per le sfide che verranno e che sicuramente lo vedranno protagonista. Pagano, infatti, poco prima di partecipare alla competizione, aveva dichiarato: “Non so se ci riuscirò quest’anno o il prossimo, ma in questi due anni voglio provare a portare a casa il titolo. Finora ho fatto tanti monotematici, adesso voglio chiudere la partita che non ho ancora chiuso finora”.

