Il cuore del Molise perde il ‘ritmo’: se ne va il maestro Cristoforo Pasquale

Storico insegnante di percussioni al conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso, è stato divorato da una malattia breve ma implacabile

CAMPOBASSO. Si è spento questa mattina a 61 anni, dopo che la malattia l’ha letteralmente divorato, il maestro Cristoforo Pasquale, uno dei percussionisti più apprezzati del Molise e oltre: nel suo ruolo di musicista e insegnante di percussioni al conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso, ruolo che ricopriva dal 1988, aveva partecipato a innumerevoli concerti in giro per l’Italia e oltre, restando sempre un grande orgoglio per il Molise.

Mentore di innumerevoli giovani artisti e musicisti, Cristoforo Pasquale si è diplomato in Strumenti a Percussione con il massimo dei voti e la lode presso lo stesso istituto dove insegnava, il ‘Perosi’ di Campobasso, sotto la guida del maestro Vittorio Buonomo, successivamente ha continuato gli studi presso L’Università di Musica di Miami con Fred Wikstroom. Ha iniziato giovanissimo l’attività artistica: al 1982 al 2011 e stato timpanista solista e percussionista dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese e ha collaborato con l’ensemble dei Solisti Aquilani. Ha collaborato inoltre con lo Sferisterio di Macereta il Teatro San Carlo di Napoli, con l’Orchestra da camera delle Marche nell’allestimento degli spettacoli con Andrea Bocelli nel teatro di Lajatico, con la I Orchestra per la realizzazione di numerose produzioni in collaborazione con il trombettista Fabrizio Bosso, con il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e canale 5.

Nel 2015 e stato invitato a far parte della giuria nel prestigioso festival internazionale ‘Days of Percussion’ della Italy Percussive Arts Society. Ha fondato il ‘4-tet Italian Percussion Ensemble’ con il quale ha eseguito concerti con grandi artisti internazionali come SHE-e Wu e Pei Ching WU con cui ha eseguito musiche anche in prima assoluta. Ha registrato vari CD con Orchestra ed in ensemble. Dal 1978 ha affiancato all’attività artistica quella didattica.

Pietro Ranieri

