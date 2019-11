A spasso nella storia: a Isernia quattro giornate di eventi dedicati al Paleolitico

Pagina 1 di 4

Tante le iniziative in programma: dalle visite guidate ai laboratori didattici, passando per la proiezione di film e la degustazione di cibi dal sapore antico. Ecco il programma dettagliato

ISERNIA. Girandola di eventi a Isernia: prendono il via domani, giovedì 28 novembre, le Giornate del Paleolitico.

Quattro giorni intensi di promozione del sito che partendo dal convegno ‘Reti Museali e Preistoria’, in programma venerdì 29 novembre, spaziano tra visite guidate, laboratori didattici per bambini e adulti, incontro ‘Dialoghi di Architettura’, proiezioni di film, fino alle degustazioni di cibi dal sapore antico.

L’iniziativa è finanziata con le risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise.

Ecco il programma

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE

Museo nazionale del Paleolitico di Isernia

Laboratori didattici per Scuole dell’Infanzia:

ore 9:00-10:30 e ore 10:30-12:00. ‘La giornata del bambino preistorico’. Imparare attraverso il gioco, la sperimentazione e il divertimento con la lettura animata di un racconto a tema preistorico, a seguire laboratorio artistico/creativo.

ore 15:30-18:30 Visite guidate al Museo Nazionale del Paleolitico

ore 16:30-17:30 Laboratorio didattico per bambini (5-10 anni, massimo 40 partecipanti) ‘Artisti Primitivi’. Grazie a supporti multimediali e cartacei, verrà proposta una rassegna delle principali forme artistiche della Preistoria. I partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte secondo le tecniche apprese e utilizzando materiali naturali di vario tipo come ciottoli, corteccia d’albero, legno e coloranti naturali.

ore 16:30-17:30 Laboratorio didattico per bambini e adulti (massimo 40 partecipanti): ‘Evoluzionando’. Quali differenze fra Uomo e i nostri parenti più prossimi? Attraverso un’esperienza ludica, si favorirà la comprensione dei principali cambiamenti fisici e tecnologici che hanno caratterizzato la storia dell’Uomo. I partecipanti potranno osservare e analizzare preziosi reperti fossili di ominidi, cercando di dare loro un nome: attraverso schede, oggetti totemici e reperti di diversa natura, si ricostruirà il famoso ‘modello a cespuglio’ dell'evoluzione umana. A conclusione di ciascun laboratorio, visita guidata al Museo Nazionale del Paleolitico

ore 18:30 ‘Aperitivo con la Storia’ con degustazione di cibi dal sapore antico