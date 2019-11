‘Premio Adriatico: un mare che unisce’, dodici i vincitori in Molise

È previsto anche un riconoscimento alla memoria. L’evento il 28 dicembre a Guardiagrele

GUARDIAGRELE. L’Associazione Inridestinazionearte ha indetto la prima edizione del ‘Premio Adriatico - Un mare che unisce’. Nel corso della manifestazione verranno tributati riconoscimenti a personalità di varie regioni italiane e altri Paesi che si affacciano sul Mare Adriatico o che hanno costruito legami con le stesse.

Dodici i premiati in Molise, come nelle altre regioni, che eccellono nel campo della poesia, del giornalismo, dell’arte, della politica, del sociale, sport, saggistica, musica, imprenditoria, scuola e narrativa. È previsto anche un Premio alla memoria.

La commissione designatrice, presieduta da Massimo Pasqualine, presidente di Interdestinazionearte, è composta da Mariagrazia Genova (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia), Tiziana Gualandi (Emilia Romagna), Carlo Gentili (Marche), Marilena Ferrante e Maria Teresa Antonarelli (Molise e Albania), Elisabetta Grilli e Angela Baratta (Puglia).

I premiati nel Molise sono: Francesco Giampietri (Narrativa), Carlo Cappella (Poesia), Sergio Sorella (Scuola), Morris Capone (Musica), Mario Ianieri (Sociale), Modaimpresa (Imprenditoria), Paolo De Chiara (Giornalismo), Oscar De Lena (Saggistica), Domenico Pellegrino (Memoria), Felice Ciccone (Politica), Carma (Arte), Maria Josè Glorio (Sport).

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 dicembre prossimo, alle ore 17, presso l’Ente Mostra Artigianato artistico abruzzese, a Guardiagrele.

Verranno assegnati, in totale, settanta riconoscimenti di personaggi di spicco delle varie regioni italiane e dell’estero.

“Unire le culture, valorizzare le eccellenze e creare rete intorno è l’obiettivo”, dichiara il presidente Pasqualone, “verranno premiate personalità di livello internazionale che hanno dato un importante contributo in diversi settori, dalla poesia al giornalismo, fino all’arte, la politica, il sociale, lo sport, musica, imprenditoria e scuola, narrativa e saggistica. L’associazione Interdestinazionearte ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale e internazionale di artisti e scrittori che contribuiscono, con le loro opere ed esposizioni, a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri”.

Marilena Ferrante

