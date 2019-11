Vent’anni a difesa del diritto al lavoro per tutti: la festa della cooperativa Lai

L’evento, ad ingresso gratuito, avrà luogo venerdì 29 novembre presso l’auditorium di Isernia e vedrà un talk show e un bel momento musicale

ISERNIA. Vent’anni di impegno sociale, a difesa dei diritti ma soprattutto del lavoro come mezzo d’inclusione e autodeterminazione. Il 29 novembre la cooperativa Lai celebra il suo ventennale con un grande evento alle ore 20.30 presso l'auditorium di Isernia. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Kimos Onlus ed è patrocinato dalla Regione Molise, dalla Provincia e dal Comune di Isernia, dall’azienda Izzi Fai da te e altri importanti partner.

Si tratta di una serata di beneficenza da trascorrere insieme ad amici e sostenitori. L’ingresso è libero, quindi gli organizzatori consigliano di muoversi per tempo per trovare i posti desiderati. Due i momenti previsti: un talk show condotto da Pasquale Damiani dal titolo ‘Dopo di noi’, per discutere di benessere ed indipendenza e su quali siano gli strumenti giuridici a tutela delle persone con disabilità. Di rilievo gli interventi: l’onorevole Chiara Maria Gemma, eurodeputato e docente presso l’Università degli Studi di Bari, e l’avvocato Gianfranco de Robertis, consulente legale di Anffas Onlus per le politiche scolastiche, sociali e socio-sanitarie in tema di disabilità. Infine, il secondo momento sarà dedicato alla musica: ad allietare la serata il Trio Napolincanto di Gianni Aversano con lo spettacolo ‘Canzoni appassionate e spassionate’.

Pietro Ranieri

