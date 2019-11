Il TEDx approda a Campobasso, alla Gil imprenditori e ricercatori da tutta Italia

L’evento è in programma sabato 30 novembre, oggi la conferenza stampa di presentazione



CAMPOBASSO. Un'evento atteso da molto tempo e che per la prima volta arriva in Molise. Questa mattina, al Palazzo Gil di Campobasso, si è la conferenza di presentazione dell’evento TEDx. Nato in California circa trent’anni fa, si è poi trasformato in una conferenza annuale estendendo il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale e accademico. Definita da molti come la conferenza piu' importante per il mondo dell'imprenditoria il TEDx ha avuto un immediata presa tra i giovani molisani. In sole 24 ore, spieganano gli organizzatori, sono stati venduti tutti i biglietti a disposzione.

L’evento si terrà sabato del 30 novembre al Palazzo GIL. L’obiettivo di questa prima edizione è quello di stimolare il pubblico all’azione, ed a diffondere l’idea che “dietro ogni problema, si nasconde un’opportunità”. A parlare sul panco del Ted X: Fabio Del Sordo, astrofisico campobassano, Riccardo Beltramo, imprenditore e docente, Giada Zhang, imprenditrice, Carola Russo, manager campobassana e tanti altri tra ricercatori dell’Università di Venezia, biochimici e docenti.

