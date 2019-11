Continua l’enorme successo di ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’ con Salvatore Mincione

Oggi l’attore campano ‘naturalizzato’ a Isernia sarà di scena con il testo di Capone e Galli a Firenze, per poi spostarsi a Torino. Continua intanto la rassegna ‘Mario Scarpetta’ al Proscenio

ISERNIA/FIRENZE/TORINO. Salvatore Mincione non ha bisogno di presentazioni: attore, regista e autore teatrale, da anni impegnato non solo nel suo lavoro ma soprattutto nella formazione di generazioni di giovani nuovi attori di Isernia e dintorni assieme al socio e amico Giovanni Gazzanni. Il progetto di una scuola teatrale stabile ormai da 10 anni è realtà, e il Proscenio è diventato un luogo di studio e di ritrovo per tantissimi ragazzi e appassionati. Ma Mincione, di origini campane ma ormai isernino d’adozione, porta alto il nome di Isernia e del Molise anche sui palcoscenici nazionali. Continua infatti senza sosta l’incessante successo dello spettacolo ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, l’originale commedia riproposta in tantissime versioni ma che grazie a UAO Spettacoli e con la regia di Rosario Galli è tornato a nuova vita. Questo weekend il famosissimo testo di Capone e Galli andrà in scena al teatro Lumiére di Firenze per poi spostarsi a Torino in un tour che continua a mietere successi su successi. In scena con Mincione Federico Perrotta, Valentina Olla, Andrea Carli e Ferdinando Smaldone.

Intanto continua in Proscenio la rassegna ‘Mario Scarpetta’. Il secondo appuntamento è per domenica 1 dicembre alle ore 18 con un grandissimo del teatro italiano, Corrado Taranto, che proporrà lo spettacolo ‘Noi… Taranto!’ dedicato a Nino e Carlo Taranto. Sabato 30 novembre alle 17 torna inoltre la rassegna per i più piccoli ‘A teatro con mamma e papà’, che per il debutto ha scelto ‘C’era una volta un bambino normale’, favola sulla legalità di Scarone, presentato dal Teatro Rostocco e dal Teatro dell’Obbligo, con elementi scenici e costumi di Adelia Apostolico e per la regia di Francesco Sisto. Entrambi gli spettacoli si terranno al Piccolo spazio libero 'Il Proscenio' di via Lorusso a Isernia.

