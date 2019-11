Spazio Cent8anta inaugura la stagione invernale con ‘Nel Segno del Sogno’

Presentata inoltre stamani in conferenza stampa l’intera proposta per i prossimi mesi. GUARDA IL SERVIZIO

ISERNIA. 'Nel Segno del Sogno' è la collettiva d’arte contemporanea ospitata nella galleria Spazio Arte Petrecca di Isernia a cura di Carmen D’Antonino e Gennaro Petrecca, patrocinata dal Comune di Isernia e dalla Regione Molise. Gli artisti provengono dalla provincia di Isernia e hanno un trascorso affatto trascurabile, si distinguono molto per le differenze di tecniche e la scelta dei soggetti. Insomma, una collettiva completa sotto diversi punti di vista con la quale si apre la stagione invernale di Spazio Cent8anta, presentata stamattina in conferenza stampa al Comune di Isernia che, tramite l’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki, offre il suo patrocinio.

La vernice d’apertura della mostra è prevista il 29 novembre alle ore 18 presso le sale in Corso Marcelli 180 Isernia, mentre l’esposizione durerà fino al 12 dicembre. Presenteranno la storica dell’arte Carmen D’Antonino e l’avvocato Gennaro Petrecca, con la presenza degli artisti – tutti molisani - Mina Cappussi, Carmelo Costa, Elena Maglione, Gaetano Marinelli, Cristina ed Enzo Valerio. L’apertura al pubblico, per tutta la durata dell’esposizione, è prevista dal martedì al sabato, dalle 17 alle 20.

“La mia smisurata curiosità per ogni forma di espressione artistica – ha spiegato Petrecca - mi fa accogliere con piacere la collettiva ‘Il segno nel sogno’, in questi giorni esposta in Galleria. L'inconscio e l'istinto artistico trovano sintesi in lavori che, seppur apparentemente dissimili, trovano il loro momento di sintesi nel minino comune denominatore che li accomuna. Mi riferisco alla necessità che ciascuno degli artisti avverte di dare forma e colore ad una visione, alla propria e unica percezione del mondo e del visibile, sia che questa si materializzi in un volto, in una mera divagazione colorista o in una rappresentazione cromatica della interiore pulsione. Di questo si nutre la pittura contemporanea, in eterno e precario equilibrio tra il visibile e l'immaginifico. In una sterminata prateria di mondi ancora da esplorare che solo gli artisti, rabdomanti del bello, hanno la sensibilità di vedere in anticipo”, conclude Petrecca

“In questa esposizione di ben sei artisti molisani è interessante cogliere il ruolo del segno nella definizione della qualità visiva dell’immagine rapportato a quella dimensione onirica del sogno. Nelle diverse opere è possibile comprendere valori espressivi e valori visivi indispensabili l’uno all’altro”, spiega la dottoressa D’Antonino. “Le opere che vengono presentate in questa esposizione ben si inseriscono in questo clima di sviluppo dove l’energia, la metamorfosi, e i diversi pigmenti travolgono in modo constante la psiche dell’osservatore”.

Per tutte le informazioni riguardanti la mostra in corso e quelle future, si può visitare la pagina Facebook della galleria.

Pietro Ranieri

