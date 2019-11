La musica come strumento diplomatico, il Tetracordo arriva in Lituania

La missione diplomatica culturale informale, denominata « Musica & Cucina - linguaggi internazionali”, ha accompagnato lo sviluppo di opportunità̀ economiche e commerciali di tre aziende gastronomiche molisane: La Molisana SpA, DolceAmaro SrL, King of Truffles SrL



ISERNIA. Fondata nel 2014, da Giordano Carnevale e Simone Pace, la Nuova Accademia di Jazz: Il Tetracordo, è un’organizzazione internazionale per la diplomazia musicale e per l'educazione con sede operativa a Parigi e Londra, e legale a Isernia. Il Tetracordo è stato fondato con l'obiettivo di utilizzare la musica come strumento diplomatico per promuovere legami interculturali tra paesi, comunità̀ e popoli.L'attività̀ principale del Tetracordo si basa sulla promozione di strategie di diplomazia culturale indirizzate ad ambasciate di tutto il mondo.

La missione diplomatica culturale Musica & Cucina: linguaggi internazionali, s’indirizza a un pubblico internazionale invitato dalle rispettive ambasciate (italiana e spagnola in Lituania), tra cui diplomatici, figure di alte cariche istituzionali locali e/o estere, artisti, imprenditori, ristoratori e importatori commerciali.

Gli eventi si sono sviluppati sotto forma di concerti multi-sensoriali, con lo scopo di far dialogare l’arte della musica con quella della cucina. La performance, ha previsto l’esecuzione musicale di composizioni spagnole, italiane e lituane, associate alla degustazione di piatti appositamente preparati da uno Chef specializzato in materia di musica e cucina, con ingredienti rappresentativi d’eccellenza gastronomica delle rispettive tre nazioni coinvolte all’interno della missione, quali: pasta (Italia), tartufo (Italia), caviale (Lituania), prosciutto (Spagna).

