Studenti molisani a Matera per ricordare le vittime della tragedia di Monongah

I ragazzi insieme ai loro docenti hanno realizzato un progetto didattico rispondendo a un bando dell’Inail e dell’Anmil. Il 9 dicembre l’incontro per illustrare gli elaborati



CAMPOBASSO. I giovani ricordano la tragedia di Monongah. Docenti e studenti di diversi Istituti Superiori di Basilicata e Molise, si sono infatti cimentati in un progetto didattico rispondendo ad un Bando promosso dall’Inail e dall’Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi del Lavoro.

“Il tema di riferimento – spiega l’associazione Giuseppe Tedeschi – è l’emigrazione e le condizioni di maggiore precarietà nel lavoro con rischi più alti di infortuni ed incidenti anche mortali. Il testo di Joseph D’Andrea, Console d’Italia di Pittsburgh ‘Monongah. Cent’anni di oblio’ ha accompagnato le ricerche di decine di classi fornendo informazioni, foto d’archivio e documenti preziosi, sulla pagina più cruenta dell’emigrazione italiana, quella che vide morire 171 nostri connazionali in una miniera del West-Viriginia il giorno di San Nicola del 1907.

Questa pagina nera dell’emigrazione nazionale è rimasta sepolta per poco meno di un secolo, cancellata dalla memoria collettiva, mai indagata e pressoché sconosciuta anche tra i cittadini dei Paesi di cui erano originarie le vittime di Monongah, come se fossero morti due volte, la prima nella miniera e la seconda per la coltre di silenzio calata su di loro per decenni. Grazie a 20 anni di studi e ricerche un altro emigrante molisano, Joseph D’Andrea, è stato possibile riportare alle luce i nomi e i volti di quei lavoratori partiti col sogno americano in tasca e finiti nella polvere e con nomi storpiati anche sulle croci messi in loro ricordo”.

Il 9 dicembre nell’auditorium comunale della Capitale Europea della Cultura le delegazioni delle 11 Scuole Superiori vincitrici del bando Inail-Anmil illustreranno i propri elaborati con una sintesi video in cui si restituirà dignità a quei volti anonimi di migranti sventurati, sfruttati e dimenticati da tutti. La Lucania accoglierà al meglio i ragazzi provenienti del Molise, tant'è vero che subito dopo la manifestazione alcuni studenti di un Istituto Superiore di Matera si trasformeranno in guide per i loro coetanei molisani illustrandogli le bellezze dei sassi con un’ideale abbraccio verso tutto coloro che nella vita sono costretti ad emigrare per costruirsi una prospettiva migliore o più semplicemente per lavorare.

“La nostra associazione che promuove e intrattiene rapporti con le comunità italiane e molisane all’estero – si legge infine nella nota - , esprime apprezzamento per la straordinaria sensibilità e disponibilità dell’Inail, dell’Anmil, per gli Usr Basilicata e Molise, per tutti gli Istituti Superiori che hanno partecipato al bando, per il Liceo Artistico di Maratea che ha realizzato appositamente 9 tele che saranno esposte all’Auditorium e per il Liceo Musicale Tommaso Stigliani di Matera che curerà l'accoglienza e eseguirà brani musicali in ricordo delle vittime di Monongah e di ogni migrante che perde la vita in qualsiasi parte del mondo”.

