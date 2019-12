‘Ci vuole l’albero per salvare il mondo’: esperti a confronto per la tutela dell’ambiente

Sabato 7 dicembre a Trivento l’iniziativa promossa dall’associazione Terra Sana Molise e Vivaluva



TRIVENTO. Tutela dell’ambiente: una tematica sempre attuale che sabato 7 dicembre a Trivento. L’associazione Terra Sana Molise e Vivaluva, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 10 in Cattedrale officiata dal vescovo Claudio Palumbo, insieme a tante altre organizzazioni ambientaliste e non, si ritrovano per discutere di ambiente e di come nel Molise possiamo fare la nostra parte con un progetto chiamato “e piantiamola… un milione di piante nel Molise.

Saranno presenti alla riunione che si svolgerà dalle ore 11 presso l’auditorium di Colle San Giovanni a Trivento, la rappresentanza di: Associazione Nazionale Città del Tartufo, Italia Nostra Molise, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati del Molise, Riserva MAB-Alto Molise “L’Uomo e la Biosfera”, l’Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente ANPANA, i comuni di Trivento, Roccavivara e San Pietro Avellana, il Consorzio Sviluppo Culturale Frentano e l’Associazione “Gruppo Animatori Centro Storico Larino”. Saranno presenti il Dirigente dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Larino con alcuni dei suoi professori e un gruppo di studenti, il Liceo delle Scienze Applicate di Trivento.

“Il tema dell’incontro è come salvare il pianeta – spiegano i promotori -. Se nel mondo venissero piantati 3 trilioni di alberi cancelleremmo via 10 anni di emissioni nocive nell’aria. Quanti alberi ci sono nel mondo? Non abbastanza.

Studiamo dalle scuole elementari che gli alberi danno ossigeno, assorbono anidride carbonica, sono fonte vitale per ogni essere vivente su questa terra. Continuano a ricordarcelo i tanti ragazzi che scioperano in piazza contro i cambiamenti climatici. La soluzione è semplice, in fin dei conti. Senza acqua e senza alberi la Terra sarebbe un pianeta privo di vita. Il 7 dicembre, quindi, parleremo di questo e cosa possiamo fare in Molise. Ne parleranno la professoressa Angela Stanisci, il professor Sebastiano Delfine e il vescovo Claudio Palumbo. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura e Foreste Nicola Cavaliere.

