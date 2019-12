‘Storia di Nilde’: un po’ di Molise nella fiction sulla prima presidente donna della Camera

Fotografo di scena il 24enne molisano Francesco Luciani, con master in sceneggiatura e cinema

CAMPOBASSO. Un po’ di Molise nel docufilm "Storia di Nilde", in onda ieri sera su Rai Uno. Fotografo di scena è infatti il 24enne Francesco Luciani, molisano con la passione per la sceneggiatura, materia per la quale ha conseguito un master, e per questo trapiantato a Roma dove ha la possibilità di cimentarsi su set di prestigio. Luciani, con in tasca una laurea triennale alla Luiss in Economia e management, sta così muovendo i suoi passi nel cinema e nella televisione.

Ed ecco il suo nome figura tra i ‘titoli’ della fiction, per la regia di Emanuele Imbucci, che narra e documenta, a venti anni dalla scomparsa, la storia di Leonilde Iotti, primo presidente donna della Camera dei Deputati, eletta il 20 giugno del 1979.

