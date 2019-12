Venafro: tutto pronto per le festività di dicembre

La grande novità di quest’anno è il 'Villaggio di Natale'

VENAFRO. Un grande sforzo è stato profuso a Venafro nell’allestimento e realizzazione del programma per le festività natalizie. La grande novità di quest’anno è il Villaggio di Natale, allestito dall’amministrazione presso la villa comunale, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la tendostruttura; inoltre, nei punti centrali di Venafro e nelle frazioni saranno installati alberi di Natale luminosi.

Dai mercatini natalizi, in programma dall’11 al 15, alla Casa di Babbo Natale prevista per il 23 e 28, dalla proiezione di film per bambini alla serata ‘La Magia del Natale’ dedicata sempre ai bambini, il villaggio natalizio della villa comunale vuole essere il centro di tutte queste manifestazioni.

Non mancheranno gli eventi ormai divenuti una tradizione nel calendario natalizio: il concerto ‘Armonie dell’universo’ del 7, la mostra di Presepi Artistici, che resterà allestita dal 7 dicembre al 6 gennaio, il Baratto del Libro il 14, la premiazione del Concorso Letterario ‘L’uomo custode della natura tra scienza e stupore’ del 14 e il Gran Concerto di Natale del Tratturo previsto per il 26; inoltre, il torneo di Burraco del 15 e la ventesima Scalata di San Silvestro in programma il 29.

E, ancora, sono previsti la quarta edizione del Presepe Vivente a Ceppagna il 29, la mostra artistica ‘E poi …’ dal 7 al 28, l’incontro sui frutti tipici delle festività natalizie il 20, l’evento ‘Leggiamo insieme le storie di Natale’ dedicato ai bambini, in programma il 27, fino alla tradizione di ‘Sciusc e p Sciusc’ e alla Befana per i Bimbi del 6 gennaio.

“In questo modo – spiega il sindaco Alfredo Ricci - puntiamo a creare quell’atmosfera magica del Natale che possa essere la giusta cornice per eventi e manifestazioni e rendere la nostra città attrattiva sia per i Venafrani sia per le persone provenienti dai Comuni limitrofi, con una particolare attenzione ai bambini. Questo calendario di eventi vuole essere l’occasione per rinnovare e rilanciare la collaborazione tra Amministrazione e associazioni, artisti e artigiani locali, che voglio ringraziare per l’entusiasmo e la disponibilità garantiti. Ma voglio ringraziare – conclude Ricci - tutta l’Amministrazione per l’impegno corale che ha profuso nella preparazione di questo periodo, e, in particolare, il consigliere Aurelio Elcino, delegato all’organizzazione di eventi e spettacoli, che è stato vero motore e traino delle manifestazioni di Natale 2019”.

L’appuntamento è fissato per sabato 7, a partire dalle 17:30 presso la villa comunale, per l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’accensione dell’albero di Natale.

Pietro Ranieri

