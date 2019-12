Parte il ‘piccolo tour’ natalizio dei Novamusa

L’ecletnica orchestra di Piero Ricci e compagni è pronta a coinvolgere il pubblico

MUSICA. I Novamusa si preparano al mini-tour che li vedrà esibirsi durante il mese di dicembre su palcoscenici suggestivi, in piena atmosfera natalizia. Diverse le date già in programma, cui si aggiungeranno altre tappe in itinere. L’‘ecletnica orchestra’ di Piero Ricci e i suoi compagni è pronta, dunque, a coinvolgere il pubblico con le sonorità eclettiche che ritroviamo anche nell’album ‘Terra Nostra’, dedicato al Molise e all’immancabile zampogna.

Le date già in programma a dicembre sono il 7 a Capracotta il 14 a Roma, il 23 a Frosolone e il 26 a Miranda.

L’orchestra dei Novamusa si conferma un importante punto di riferimento per il mondo della musica molisana: con un repertorio che rivisita la zampogna in chiave moderna riesce a esaltare e mantenere vivo il folklore tipico del Molise. Come vuole la tradizione, infatti, è proprio durante il periodo natalizio che le vie dei borghi si riempiono del suo inconfondibile suono.

La zampogna, elemento tradizionale che nell’ensemble dei Novamusa viene rinnovato nell’impianto armonico e melodico, si confronta alla pari con quelli propriamente classici e assurge a simbolo di tradizioni e valori culturali con le sue suggestive sonorità capaci di coniugare la magia del passato con la moderna musica folk. Il repertorio di questa orchestra da camera, tutto dedicato al Molise, evoca un forte legame e senso di appartenenza alla storia e alla tradizione della propria terra.

Con il suo repertorio inedito e innovativo dedicato alla zampogna, ‘Terra Nostra’ – l’ultimo lavoro in studio della band - è un progetto artistico che racconta il Molise e la sua cultura con linguaggi nuovi, attraverso un concept album che si offre al pubblico conservando una forte e coinvolgente identità distintiva.

