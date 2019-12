Rivive l’antico rito del fuoco: tutto pronto per la ‘Ndocciata di Agnone

Questa sera alle 18 torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale in Molise

AGNONE. E’ uno dei riti più attesi e ad Agnone è tutto pronto per la ‘Ndocciata che ‘accenderà’ il Natale in Alto Molise. L’appuntamento è fissato alle ore 18. Centinaia di fiaccole intrecciate che sfilano lungo le strade della cittadina altomolisana richiamando tantissimi turisti da ogni parte d'Italia.

Dal 2011 la 'Ndocciata è entrata a pieno titolo nel "Patrimonio D'Italia Per La Tradizione", figura infatti tra le 34 eccellenze italiane per capacità di mantenere vivo il Folklore del proprio territorio nel rispetto degli animali e dell'ambiente, incentivando la partecipazione di turisti e visitatori. Gli 'ndocciatori arrivano dalle contrade del paese: Capammonde e Capaballe, Sant'Onofrio, Guastra, Colle Sente e San Quirico. Tutti indossano abiti ispirati alla tradizione contadina. Il corteo si apre con i figuranti che portano i prodotti della terra, poiché la 'Ndocciata è un rito propiziatorio, a seguire i portatori delle 'ndocce.

All’evento di oggi saranno presenti anche i rappresentanti di sette Paesi europei. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno. “L’appuntamento del tavolo di lavoro per la cooperazione internazionale diventa un’occasione importante di promozione del Molise – ha affermato -. I rappresentanti di sette paesi europei saranno da oggi pomeriggio ad Agnone per il meeting internazionale che prenderà il via oggi, e parteciperanno in via straordinaria ad una delle manifestazioni più importanti della regione: la Ndocciata di Agnone.

Si tratta di un grande veicolo promozionale voluto dalla Regione che ha inteso svolgere in Molise la tappa del meeting in coincidenza di un evento così importante dal punto di vista turistico e culturale”.

