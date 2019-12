Il panettone del forno Ricci di Montaquila tra i migliori d’Italia

Il prodotto artigianale è inserito al quinto posto nella lista del Gambero Rosso per il Natale 2019

MONTAQUILA. Anche per il Natale 2019 arriva la lista dei 15 panettoni più buoni d’Italia al di fuori delle grandi pasticcerie, targata Gambero Rosso. Una lista che premia il Molise, con il panettone artigianale del forno Ricci di Montaquila arrivato quinto! Diversi i parametri per esprimere un giudizio, a partire da una degustazione alla cieca: dal grado di lievitazione, agli aromi, fino alla quantità di burro. Il ‘concorso’ ha richiesto panettoni classici, con agrumi canditi e uvetta, espressamente senza mono e di gliceridi. E solo quelli di produttori che distribuiscono (anche se poco e a macchia di leopardo), che vendono on line o spediscono.

Ed il compito arduo dell’analisi è spettato ad un team di esperti composto da: Mara Nocilla, giornalista del Gambero Rosso, Sara Bonamini, curatrice guida Pane & Panettieri d’Italia e Pizzerie d’Italia, Marina Savoia, curatrice della guida Pasticceri & Pasticcerie d’Italia, e ancora Antonella De Santis, web e mensile del Gambero Rosso; insieme a loro: Salvo Leanza, pasticcere e docente di pasticceria, Cristiano Catapano pasticcere, cuoco e docente di pasticceria e grandi lievitati, Sara Bladamura selezionatrice (Le Bollicine di Sara, Roma).

Il loro giudizio sul panettone di Matteo Ricci è stato decisamente soddisfacente. “Zuccherini belli grossi imbiancano la cupola di questo panettone tipo Milano – scrivono - che è un invito ai peccati di gola: bello, regolare, con quel colore brunito della gassa e le mandorle ben distribuite. Suggerisce, già a prima vista, una sensazione di gioiosa esuberanza. Anche al taglio è vibrante: l’impasto soffice, filante, giallo oro intenso, ricco di frutta ben distribuita. Pulito negli aromi, molto caratteristici: vaniglia, agrumi, miele e note di latte e burro delicate e precise che si inseguono anche all’assaggio, quando arriva ad aggiungersi la nota fresca della frutta: uvetta e canditi croccanti. Limone e arancia dal richiamo amaricante che concorrono a dare brio al morso, in cui la bella struttura si esprime pienamente. Un panettone molto corretto e ben fatto, amabile”.

Un prodotto tutto da gustare.

