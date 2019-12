Castelmauro, fervono i preparativi per un Natale ‘luminoso’

Il messaggio di auguri del neo primo cittadino Flavio Boccardo ai concittadini molisani e nel mondo

CASTELMAURO. Flavio Boccardo e la sua neo eletta amministrazione si apprestano a celebrare il loro primo Natale alla guida di Castelmauro. “Vogliamo viverlo come una comunità che ritorna a respirare un’aria positiva, di rinascita sociale, economica e territoriale – ha dichiarato il primo cittadino - Fin dal primo giorno di mandato, abbiamo impegnato tutte le nostre energie con l’intento di migliorare la qualità della vita nel nostro paese e il bilancio di questi mesi è certamente positivo, nonostante le difficoltà che comunque ancora permangono”.

“Castelmauro punta ad una svolta – prosegue Boccardo - e in questi giorni vedere i tanti cittadini che si prodigano per organizzare gli eventi natalizi è da esempio e stimolo per tutti, mostrando una ritrovata voglia della popolazione di adoperarsi e preferire il fare al dire”.

Quest’anno il paese si vestirà di luci e di nuovi eventi: “Aspettiamo tanti amici a visitarci per trascorrere giorni spensierati tra i nostri vicoli in questo periodo che nei piccoli comuni è magico, con gli eventi che la impegnatissima Pro loco ha messo in calendario. E non sarà meno suggestivo il presepe vivente che si potrà visitare il 26 e 29 dicembre, il primo e 6 gennaio, per questo evento alcuni infaticabili concittadini lavorano da mesi, un presepe che ogni anno riscuote sempre più successo affermandosi come uno dei più apprezzati in Molise per la rappresentazione di elevata qualità e la cura nei particolari, articolato lungo le vie dell’antico borgo in cui si potranno riscoprire gli antichi mestieri che arrivano dal nostro passato artigiano, il tutto affiancato da degustazioni dei nostri prodotti”.

L’avvio delle attività è previsto per il pomeriggio del 15 dicembre con l’accensione delle luci dell’albero, mentre il 23 dicembre arriverà Babbo Natale per la gioia dei bambini che lo incontreranno nella palestra scolastica. Poi spazio alla cultura con il teatro: il 27 e 30 dicembre proiezione di un film natalizio e a seguire la tombolata. Il 5 gennaio, infine, arriverà la befana con i suoi doni e con l’estrazione dei biglietti della lotteria con premi speciali.

“Non posso - conclude Boccardo - a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, non mostrare riconoscenza e apprezzamento nei confronti di tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione di questi eventi, con tanta passione e senza ricevere nulla in cambio, se non la gratitudine della nostra comunità”.

