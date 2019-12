‘Jane torna a casa’: il nuovo romanzo di Cristina Salvatore sarà presentato a Campobasso

Dopo il grande successo della prima opera letteraria ‘Le orme sono sempre sei’ l’autrice torna nelle librerie italiane con una nuova avvincente storia di amicizia, amore e coraggio



CAMPOBASSO. Sabato 21 dicembre alle ore 18.00, presso la Caffetteria Morelia in via Monsignor Bologna 15 a Campobasso, verrà presentato il secondo romanzo della giornalista e scrittrice molisana Cristina Salvatore dal titolo "Jane torna a casa" edito dalla rinomata Casa Editrice "Morlacchi" di Perugia.

Dopo la prima opera letteraria, "Le orme sono sempre sei", arrivata a rappresentare il Molise in semifinale per il concorso RAI Eri "La Giara" del 2017, approda nelle librerie nazionali, in questo fine anno, il suo ultimo lavoro. La storia, ironica e romantica, è quella di cinque donne, cinque amiche da poco single in prossimità delle feste natalizie, tutte in possesso di incredibili storie da raccontare.

Una vacanza a New York, dai risvolti imprevedibili, porterà Jane, Ludovica, Claudia, Giada e Federica a riscoprire sé stesse e a decidere di intraprendere il viaggio più importate: quello verso la consapevolezza e l’accettazione. Unite da un destino beffardo, la fine di una relazione dopo i quarant’anni, le loro anime saranno costrette a fare i conti con la dura realtà che le obbligherà a scavare nel profondo alla ricerca di tutto ciò per cui valga la pena combattere. L’incontro inatteso con Anthony e Bernie, cambierà le carte in tavola e regalerà alle cinque amiche una visione diversa del mondo e del futuro.

Una storia di amicizia, amore e coraggio grazie al quale le protagoniste troveranno la forza per compiere il passo più difficile: spezzare le catene di una dipendenza affettiva invalidante. "Perché non ti senti mai abbastanza se non sai di essere tutto ciò che conta".

