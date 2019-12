Nasce la collaborazione tra Agnone e Scapoli: stamattina la cerimonia ufficiale

La Fonderia Marinelli ha donato al Museo della Zampogna la ‘Campana dell’Amicizia’; viceversa, l’amministrazione scapolese guidata dal sindaco Sparacino ha offerto una Zampogna e una Ciaramella realizzate da 4 Maestri artigiani locali. GUARDA IL VIDEO

SCAPOLI/AGNONE. Questa mattina, presso la chiesa San Giorgio Martire di Scapoli, si è tenuta una cerimonia per celebrare l’importante gemellaggio culturale già annunciato in conferenza stampa qualche giorno fa: uno scambio di doni per sancire l’inizio di una collaborazione che unisce la zampogna di Scapoli e le campane dell’Antica Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.

La sinergia tra le realtà artigiane, nel solco della tradizione, darà vita a una serie di iniziative di marketing volte a creare un’unica filiera turistica capace di unire i due territori. Viva la soddisfazione del sindaco Sparacino, di Armando Marinelli e di Stefano Izzi, delegato al Turismo del Comune di Scapoli, figura chiave dell’iniziativa. All’evento hanno preso parte diverse autorità, tra cui il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, il presidente della Provincia, Alfredo Ricci, le massime autorità militari provinciali e interregionali, tra cui il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, generale Carlo Cerrina e il neo presidente del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata. Presente anche una rappresentanza dei portatori di ‘ndocce, protagonisti di una della suggestiva manifestazione del fuoco e che sarà coinvolta nei progetti futuri.

Subito dopo la cerimonia religiosa Armando Marinelli ha donato al Museo della Zampogna la ‘Campana dell’Amicizia’, realizzata proprio per celebrare l’inizio della proficua collaborazione tra le due realtà. Al contempo l’amministrazione comunale di Scapoli ha donato all’Antica Fonderia una Zampogna e una Ciaramella, prodotte eccezionalmente insieme da quattro Maestri artigiani con materiali e procedure tradizionali.

