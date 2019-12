La magia di Natale invade il borgo: tutto pronto per il Presepe Vivente di Carovilli

Attese centinaia di persone per la 22esima edizione dell’evento in programma il 26 dicembre. Il programma

CAROVILLI. E’ uno degli eventi più attesi del Natale in Alto Molise e anche quest’anno nessun particolare è stato trascurato dagli organizzatori. A Carovilli è davvero tutto pronto per l’ormai tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente.

Il suggestivo borgo di prepara ad accogliere centinaia di fedeli e visitatori che il 26 dicembre ‘invaderanno’ il paese per partecipare alla 22esima edizione della manifestazione.

Come sempre il pubblico verrà catapultato in un’atmosfera magica e suggestiva per rivivere i momenti più salienti della nascita di Gesù. Tanti anche i turisti che arriveranno a Carovilli a bordo del treno storico della Transiberiana d’Italia.

Il programma della giornata prevede alle ore 11 l’inaugurazione e l’apertura al pubblico del Presepe Vivente. Nel primo pomeriggio, alle ore 15, si terrà invece l’incontro di preghiera con i partecipanti in località ‘Collecerro’. Alle ore 17 partirà quindi la Fiaccolata da piazza Municipio, piazza Santa Maria di Castiglione di Carovilli e Fontecurelli (via Vaglie).

Il momento clou dell’evento è fissato alle ore 18 con la Sacra Rappresentazione della Natività.

Durante la giornata, nel villaggio della Sacra Rappresentazione si potranno degustare i piatti tipici della tradizione Carovillese.

