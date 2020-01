Campolieto: al centro storico il Presepe vivente, domani l’ultima rappresentazione

Grande successo per la seconda edizione, tanti i visitatori presenti il primo gennaio

CAMPOLIETO. Si è svolto il 1 gennaio a Campolieto, il primo appuntamento della "II edizione del "Presepe vivente", in cui il centro storico è tornato a vivere gli inizi del 900, attraverso la ricostruzione di luoghi e mestieri del tempo, con un percorso che vede l'alternarsi di 17 botteghe con alcune videoproiezioni e letture.

Forte l'affluenza registrata, che per alcune ore ha ridato vita ai borghi ormai spopolati del piccolo paese del Molise centrale. L'importanza e il successo di questo evento non risiede soltanto nei numeri delle presenze, ma nella partecipazione di intere famiglie e amici che, in maniera corale e con grande spirito, si adoperano da settimane per la buona riuscita della manifestazione. Dopo l'evento del 1 gennaio, che tanto ha soddisfatto gli organizzatori e la comunità campoletana, si dà appuntamento all'ultima rappresentazione, in calendario domani, 4 gennaio dalle 17:00 alle 20:30".

