Corea di Huntington, la speranza passa anche dal Molise

Tre sperimentazioni cambiano le prospettive di cura: su Tlt l’isernina Barbara D’Alessio, direttore della Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington

ISERNIA. Andrà in onda questa sera, venerdì 3 gennaio alle ore 21 e in replica domani, 4 gennaio alle 15,30, la nuova puntata de ‘Il Molise che va’, la trasmissione di Tlt Molise condotta da Michele D’Alessio. Fari puntati sull’annuale convegno della Lega Italiana Ricerca Huntington (Lirh) tenutosi a Roma lo scorso 14 dicembre per fare il punto su una malattia rara e ancora non curabile, che colpisce in Italia circa 6.500 persone, con ben 40mila casi a rischio di ereditarietà, di cui centinaia in Molise. La speranza di sconfiggere la Corea di Huntington è riposta in tre sperimentazioni che cambiano completamente la prospettiva di cura, perché mirano a colpire direttamente il meccanismo biologico che causa la malattia, cosa che, solo fino a pochi anni fa, sarebbe stata impensabile.

L’evento romano, che ha visto il sostegno di grandi partner quali la casa farmaceutica Roche, Wave Life Science e uniQure e il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Roma, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ha riunito oltre 250 persone tra esperti nazionali e stranieri, si è connotato sempre più come un appuntamento di respiro internazionale. In studio con Michele D’Alessio il direttore della Fondazione Lirh onlus e vicepresidente della European Huntington Association Barbara D’Alessio e il responsabile dell’Unità Huntigton e Malattie rare dell’Irccs Casa Sollievo della sofferenza/Istituto Mendel di San Giovanni Rotondo e direttore scientifico della Fondazione Lirh onlus Ferdinando Squitieri.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale