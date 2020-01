Il viaggio on-the-road di Francesca e Ryan, alla scoperta del ‘veganesimo molisano’

"Abbiamo iniziato qui perché a nostro avviso è una regione autentica che rappresenta la vera Italia”, commentano i ragazzi che percorreranno le strade italiane partendo proprio dal Molise

CAMPOBASSO. Francesca Contino e Ryan Booth, lei belga, lui inglese, percorreranno l'Italia in camper insieme a Neige, la loro cagnolina maltese, per scrivere un libro sulla cucina vegetariana e vegana della tradizione, quella 'povera' che un tempo rappresentava il piatto quotidiano per molte famiglie. Prima tappa proprio in Molise: "Abbiamo iniziato qui – commenta Francesca, come riportato da Ansa Molise - perché a nostro avviso è una regione autentica che rappresenta la vera Italia. In tanti conoscono solo le grandi città, ma nelle piccole realtà ci sono luoghi, territori e tradizioni che vanno riscoperti".

"Il Molise è una regione bellissima – continua la ragazza - con gente ospitale, ci affascina molto la sua storia sannita". Hanno già scoperto molti piatti tradizionali, ma quello che al momento ritengono il top è 'Pizza e minestra'. Francesca racconta di aver imparato il nome in dialetto delle varie pietanze: "Difficile, ma divertente".

"Nel nostro libro vorremmo far capire che gli Italiani da generazioni mangiano piatti vegetariani e vegani anche se il veganismo è stato riscoperto solo recentemente. In sostanza - osserva Francesca - la cucina povera e contadina è sempre stata a base di legumi, cereali e verdure. Ora è tempo di farla conoscere anche alle nuove generazioni".

