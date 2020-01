Free Runners Isernia saluta un anno di sport e sociale

La società sportiva racconta il suo 2019 nella tradizionale cena di fine anno

ISERNIA. Come da tradizione, venerdì scorso si è svolta la cena di fine anno della società di atletica Asd Free Runners Isernia. Un momento per riunirsi in una grande famiglia per la società di atletica, che da alcuni anni è attiva sul territorio non solo per la pratica sportiva, ma, si occupa anche di organizzare eventi nel sociale.

Oltre 50 persone tra genitori e bambini per festeggiare, con le loro rispettive famiglie un anno di sport con tecnici e dirigenti. La società di atletica Free Runners Isernia, sempre attenta alla sana crescita dei propri ragazzi e atleti, aderendo ad alcuni obiettivi dell’agenda 2019 del Coni e della Fidal Molise, ha voluto quest’anno organizzare tre importanti eventi, ponendosi nuovi traguardi. Per il 2019 la società pentra oltre ad ottenere uno strepitoso terzo posto nel programma ‘Corri Molise’ riconosciuto ed ideato dall’ente sportivo Fidal, ha organizzato la manifestazione sportiva ‘Macchia in Corsa’ la quale ha ottenuto un grande successo in termine di partecipazione e organizzazione.

Per sottolineare l’impegno nel sociale, la Free Runners ha abbracciato nell’anno passato un progetto no profit ‘Un Mondo a Colori’, svoltosi nel mese di settembre grazie anche al partenariato del comune di Isernia, Coni Molise e la strettissima collaborazione della dottoressa Alba Di Pardo della Fondazione Neuromed, quest’ultima anche nelle vesti di ideatrice del progetto, il cui scopo è stato di sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’autismo, coinvolgendo tutte le associazioni nazionali interessate alla tematica, organizzando nella circostanza una giornata sportiva per oltre 500 ragazzi, coinvolgendoli per lo più nella danza sportiva attraverso la Time To Dance di Angelica Fino.

Durante la cena sociale il Presidente Antonelli Giuseppe, ha voluto ringraziare particolarmente gli atleti che si sono messi in evidenza con i risultati sportivi ottenuti, senza dimenticare che un particolare ringraziamento va agli associati per la loro preziosissima collaborazione e promozione di eventi sociali, ricordando quei valori in cui la società ha sempre creduto e attraverso i quali persone come il nostro amatissimo Antonello Siravo si riconosceva e diffondeva.

Ma il 2020 non poteva che iniziare nel segno del sociale, così, la Asd Free Runners Isernia oltre a programmare un anno ricco di emozioni ed eventi, si è subito messa in gran mostra, promuovendo con il Questore della provincia di Isernia dottor Roberto Pellicone, l’evento ‘Aspettando la befana … e non solo…’. Infatti il 3 gennaio, nell’aula vescovile dell’università di Isernia, si è svolta una giornata di musica e spettacolo dedicata ai grandi e piccini, con la consegna di oltre 120 calze contenenti dolciumi vari e regalando tantissimi gadget della Polizia di Stato, il tutto con la collaborazione della cooperativa Lai, l'Isernia Gospel Choir e la compagnia teatrale Cast.

