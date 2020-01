Molise alla riscossa: anche il Tg1 rilancia la classifica del New York Times

Il servizio pubblico di Rai Uno sulla notizia che vede la regione, secondo l’importante testata americana, accanto a Urbino e alla Sicilia tra le mete imperdibili del 2020. GUARDA IL VIDEO

CAMPOBASSO. La Sicilia, la città di Urbino nelle Marche e il Molise: sono queste le mete italiane incluse nelle 52 destinazioni da vedere nel 2020, secondo il New York Times. E la notizia, che può sembrare sorprendente ma che invece racchiude livelli di lettura molto diversi e vari, è rimbalzata su tutte le principali testate nazionali, conquistandosi anche un posto nel telegiornale di Raiuno condotto da Francesco Giorgino, nel servizio di Carlotta Mannu.

“La vera sorpresa (della classifica, NdR) è qui, tra queste montagne, in questo piccolo tratto di costa in cui è incastonato il Molise, la terra della transumanza, ma anche di un patrimonio archeologico che ha letteralmente folgorato gli esperti americani al punto da essere inserito tra le mete nostrane da non perdere”, spiega il servizio.

“Non avete mai sentito parlare del Molise? Non sentitevi in imbarazzo – si legge invece sul Times – ma è la scelta ideale per chi è in cerca di un'Italia al tempo stesso tradizionale e incontaminata”. Ancora un orgoglio e un riscatto per una terra che spesso, per il valore che può racchiudere, viene snobbata e dimenticata dagli stessi molisani in primis. Ma dopotutto, 'nessuno è profeta in patria'.

Pietro Ranieri

