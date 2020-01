Dal New Yok Times al Sole 24 ore e Unomattina: Molise ombelico del mondo

Continua la ribalta nazionale per la regione: domani il collegamento con la nota trasmissione di Rai Uno in diretta da Altilia per parlare di turismo

CAMPOBASSO. Per il New York Times, nei giorni scorsi, è tra le 52 mete mondiali da vedere nel 2020, insieme alla Sicilia e a Urbino. Poi, oggi, ci ha pensato il Sole 24 Ore a tornare a parlare del Molise come luogo di pellegrinaggio da non perdere: tra natura e storia, sapori e luoghi dell'anima, la regione 'che non esiste' si inserisce (a buon diritto?) tra luoghi privilegiati del turismo come le Asturie o le Bahamas. Una pubblicità notevole per la ventesima regione, troppo spesso bistrattata anche dagli italiani. E domattina 20 gennaio, su Rai Uno, arriva il terzo 'lancio' nazionale con la trasmissione 'Unomattina'.

Con un collegamento in diretta da Altilia, previsto alle 9.07, dove il giornalista Francesco Gasparro sarà insieme all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, si darà ampio spazio al clamore mediatico nazionale e mondiale sulla regione, sui benefici dal punto di vista turistico e sulle bellezze e eccellenze di un luogo ancora tutto da scoprire. In studio, con i conduttori, il noto geologo Mario Tozzi, che sulla geologia del Molise ha basato la sua tesi di laurea.

