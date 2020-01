Isernia centro culturale anche per le scuole: presentato oggi Edu-Unesco

Oltre 700 in Auditorium per scoprire i 17 progetti dell’Agenda2030: GUARDA IL SERVIZIO di Pietro Ranieri

ISERNIA. Un auditorium gremito di oltre 700 invitati tra studenti, dirigenti scolastici, docenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione Molise, autorità e rappresentanti delle istituzioni: con questa immagine parte dal Molise il grande progetto nazionale Edu-Unesco. Nato da una collaborazione tra l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per l’Istruzione l’Università e la Ricerca MIUR, il progetto prevede la realizzazione di un programma rivolto alle istituzioni scolastiche e alle università al fine di ampliare la conoscenza degli studenti italiani in merito alle attività condotte dall’Unesco e di stimolarne una maggiore sensibilizzazione. Da Nord a Sud Italia, saranno 30 le scuole coinvolte, 5 università per un totale di oltre 1000 studenti e circa 50 partner pubblici e privati.

L’evento di apertura, con interventi nazionali della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, il Dipartimento per le politiche giovanili, il Miur, Asvis, Aigu, la Regione Molise, il Comune di Isernia e la Consulta Provinciale studentesca di Isernia, ha visto anche la partecipazione dell’Epic Music Orchestra. L’evento è patrocinato da: PAsocial, Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale di PAsocial e Istituto Piepoli, DiCultHer, agenzia di stampa Dire, che ha trasmesso in diretta streaming l’intera manifestazione.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO

Il progetto Edu-Unesco, adoperando strumenti e strategie diverse, intende approfondire i temi che riflettono i programmi operativi sviluppati dall’UNESCO nei campi dell’Educazione, della Comunicazione e informazione, delle Scienze naturali, delle Scienze umane e sociali, e della Cultura. In particolare, quest’anno si lavorerà sui temi dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile.

La scuola, laboratorio formativo per eccellenza, è il luogo in cui il sapere e la conoscenza possono condurre all’integrazione. L’obiettivo è l’assimilazione e la diffusione delle tematiche Unesco nel rispetto del diritto allo studio, all’ apprendimento e contro ogni forma di esclusione. Edu-Unesco è un progetto che giunge alla quarta edizione e continua ad animare i giovani studenti dal Nord al Sud Italia grazie al lavoro e alla passione di altrettanti giovani: i soci dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco.

