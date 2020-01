Isernia, la Shoah raccontata dagli studenti: celebrata la Giornata della Memoria

Pagina 1 di 2

La cerimonia si è tenuta in Prefettura. Presentato il bando di concorso dedicato al maresciallo dell’Arma Osman Carugno. Consegnata la medaglia d’onore alla memoria di Arturo Malorni



ISERNIA. E’ stata una delle pagine più tragiche e buie della storia e il suo ricordo resta fondamentale e va trasmesso alle giovani generazioni. Anche per questo la Giornata della Memoria celebrata in Prefettura a Isernia ha visto protagonisti gli studenti. Nell’occasione è stato infatti presentato il bando di concorso, riservato agli alunni e incentrato sulla ‘Giornata del Giusto’, in memoria del maresciallo dei carabinieri Osman Carugno, di Capracotta.

“Un messaggio importante in una giornata particolare – ha affermato la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini – e adatto soprattutto a una platea di studenti. Un messaggio di speranza rispetto a una vicenda dolorosa, drammatica quale è stata la Shoah. Il messaggio dei ‘Giusti tra le nazioni’ è infatti un messaggio di speranza e un monito per i nostri ragazzi da attualizzare, affinché siano oggi sentinelle rispetto alla diffusione dell’antisemitismo. Vediamo troppi rigurgiti che ci preoccupano. Quindi è questo il messaggio forte che si vuole veicolare e ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per la costante vicinanza alle nostre attività scolastiche, ma soprattutto per questa opportunità che ci danno oggi di rafforzare un’iniziativa importante”.

A ricordare la figura del maresciallo Carugno, che riuscì a mettere in salvo 38 ebrei è stato il generale dell’Arma Carlo Cerrina (comandante interregionale Abruzzo e Molise), mentre il sindaco di Capracotta Candido Paglione ha annunciato iniziative in ricordo del militare, tra le quali l’intitolazione di una piazza.

La fase centrale della commemorazione è stata affidata agli studenti dei tre istituti superiori di Isernia. Ha aperto il Liceo Cuoco-Manuppella, con la lettura di brani tratti dal libro di Sami Modiano e la proiezione di un video dell’incontro con il sopravvissuto agli orrori di Auschwitz a Ostia, a seguito di una lettera inviata dai ragazzi della VE del Linguistico.