Imprenditore di successo negli Stati Uniti, è scomparso Gabriel Battista: il ricordo di Cotugno

Il vicepresidente della giunta commenta: “Ha rappresentato la figura dell’emigrato italiano che, con sacrifici e abnegazione, è riuscito a scalare le posizioni più importanti dell’imprenditoria americana”

CAMPOBASSO/ISERNIA. E’ scomparso Gabriel A. Battista, imprenditore di successo, a capo di diverse società operanti nel campo della telecomunicazione statunitense, premiato come imprenditore dell’anno nel 2004 nell’area di Washington.

A ricordarlo e ad esprimere cordoglio il vicepresidente della giunta regionale Vincenzo Cotugno.

“Il padre originario del Molise, di Macchia d’Isernia, - rammenta Cotugno - la madre abruzzese, emigrati in America dove alcuni anni prima il nonno, Pietro, aveva iniziato a lavorare all’indomani della prima guerra mondiale. Tra i suoi ruoli di maggior prestigio, Battista assunse la carica di presidente del NIAF, l’organizzazione più grande al mondo degli italiani all’estero, che conta venti milioni di iscritti e che nel 2019 ha visto il Molise quale regione d’onore per l’Italia al congresso di Washington.

Un uomo dalle grandi doti che si è fatto apprezzare per le capacità imprenditoriali, risultando tra gli italoamericani più apprezzati e rinomati. Nel 2012 insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, si è particolarmente contraddistinto alla guida del NIAF, allacciando ancor più forte il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Con Battista scompare un grande italiano, - ancora il vicepresidente della giunta - capace di farsi apprezzare per le doti imprenditoriali ma anche per quella voglia di fortificare quel legame con l’Italia, divenendo principale punto di riferimento per tutti i nostri connazionali negli States. Ha rappresentato la figura dell’emigrato italiano che, con sacrifici e abnegazione, è riuscito a scalare le posizioni più importanti dell’imprenditoria americana, divenendone un esempio da seguire.

La sua vita e i suoi successi ci inorgogliscono come molisani, a lui l’ultimo, più sincero, grazie per quanto fatto per le nostre comunità negli Stati Uniti”.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale