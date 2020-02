Isernia, successo per il convegno sul giornalismo a fumetti

L’evento è stato promosso dall’Ordine dei giornalisti Molise in collaborazione con Usr e la Kirby Academy. GUARDA LA FOTOGALLERY di Pino Manocchio

ISERNIA. Aula magna del liceo ‘Cuoco-Manuppella’ piena di studenti, giornalisti e professionisti del settore della comunicazione questa mattina per il corso di formazione giornalisti ‘Le regole giornalistiche attraverso fumetti e vignette’, che ha illustrato l’importanza dei messaggi trasmessi da tali linguaggi grafici evitando di ignorare le regole deontologiche, i limiti del contenuto nella disciplina ordinistica, il confine della satira e il ruolo del giornalista grafico in rapporto con il minore. L’evento è stato promosso dall’Ordine dei giornalisti Molise in collaborazione con Usr Molise, con il liceo ‘Cuoco-Manuppella’ e la Kirby Academy. Ad aprire i lavori la presidente dell’Odg Molise Pina Petta e la direttrice dell’Usr Molise Anna Paola Sabatini. Ricchi di spunti gli interventi dei relatori Vincenzo Cimino, consigliere nazionale Odg Molise, Ignazio Piscitelli, giornalista vignettista, Giorgio Messina, presidente della Kirby Academy, e Antonio Picariello, docente e critico d’arte. Ha moderato i lavori il giornalista Giuseppe Lanese.

