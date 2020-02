Isernia, Luccico omaggia la città ma sui social scoppia la polemica

L’artista Luciano Cina, ‘Arcimboldo dei tempi moderni’, product designer per Google Arts&Culture, ha realizzato l’illustrazione della Fontana Fraterna apparsa sulle Pagine Bianche 19-20. Ma non tutti in città hanno apprezzato. GUARDA LA FOTOGALLERY

ISERNIA. L’Arcimboldo della foto-illustrazione digitale: così viene definito Luciano Cina, alias Luccico, uno degli artisti emergenti della nuova generazione, geniale product designer che ha spopolato su Google Arts & Culture, ha toccato tutte le più importanti città italiane ed ha omaggiato Isernia con una delle sue celebri illustrazioni: la Fontana Fraterna, apparsa sulla copertina delle Pagine Bianche 2019-2020.

Un ‘ironico dell’immagine’ che gioca con le città, con l’ambiente, con le architetture e con le situazioni che gli si prospettano, e in maniera un po' bizzarra le integra con personaggi, oggetti e dinamiche insolite. La realtà immaginaria creata dall’artista completa, nella sua visione, quella esistente, reinventandola con ironia, trasformandola in qualcosa di nuovo, più divertente e stimolante. Luccico infatti osserva il mondo che lo circonda e scatta fotografie della città che lo ospita: fin qui niente di nuovo, perché ciò che di speciale fa Luciano Cina avviene proprio dopo lo scatto. Il creativo arricchisce gli scatti, disegnando le sue fotografie con tratti e colori che donano nuovo significato alle figure. Ecco quindi che la sua personalissima arte reinventa e ricostruisce i paesaggi, colorandoli e collocandoli in dimensioni fantastiche dai colori fluo. Così, la Fontana Fraterna è stata ‘incastonata’ in una fisarmonica, anche forse in omaggio a uno degli strumenti cardine della musica popolare del sud Italia.

Ma questa reimmaginazione non è piaciuta a molti isernini. Sui social network sono comparsi post e commenti che criticano aspramente la scelta, soprattutto fotografica: “È sotto esposta, la fontana completamente in ombra”, si legge; oppure di come “non possa essere usata come icona grafica in rappresentanza di un territorio, ovvero come copertina delle pagine bianche, ma solo come personalissima interpretazione della visione dell’artista che vede la fontana fraterna come una fisarmonica. Stava bene in un catalogo d’arte”. Altri commentano che “Non si può guardare”, oppure che l’immagine sia un “obbrobrio”, altri si domandano il perché e lamentano presunti ban da pagine tematiche locali proprio per aver espresso tali critiche. Ma i toni, in alcuni commenti, sono anche meno lusinghieri di questi pochi riportati. Verrebbe da chiedersi se anche a Torino, Milano, Agrigento e nelle altre città italiane ‘reinventate’ da Luccico ci siano state le stesse lamentele.

