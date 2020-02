L’archeologo Salvatore Settis inaugura l’anno accademico dell’Unimol

La cerimonia si terrà domani a Campobasso e sarà l’occasione per esaltare il patrimonio culturale della regione

CAMPOBASSO. Salvatore Settis, archeologo, accademico dei Lincei e presidente del Consiglio Scientifico del Louvre, sarà domani, 3 febbraio, all’UniMol, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno Accademico 2019/2020.

Alle ore 10.30, a Campobasso, il magnifico rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, aprirà la cerimonia, la trentasettesima dalla sua istituzione.

A Carlo Ebanista, ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, è affidata la prolusione. ‘L’archeologia medievale e gli usi antropici delle cavità’ è il tema scelto per l’evento.

La cerimonia di inaugurazione è il momento più rappresentativo dell’Istituzione universitaria e riveste un particolare significato non solo per l’Ateneo, ma per l’intero contesto territoriale, e quest’anno sarà anche l’occasione per esaltare il valore inestimabile dei beni culturali dei quali il Molise dispone. E la partecipazione del professor Settis ne rappresenta la più chiara conferma e nitida consapevolezza.

