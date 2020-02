Carnevale di Larino, aperture straordinarie per l’Anfiteatro e Parco archeologico

Per l’occasione sarà attivo un servizio di visite guidate gratuite, a cura di #memocantiericulturali

LARINO. Il Comune di Larino e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, in occasione della 45^ edizione del Carnevale di Larino, Carnevale storico d’Italia, comunicano l'apertura straordinaria dell'Anfiteatro e dell'annesso Parco Archeologico di Villa Zappone, nelle giornate di sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 1 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Quest'anno, grazie al patrocinio del Comune di Larino, sarà attivo un servizio di visite guidate gratuite, a cura di #memocantiericulturali, nei seguenti orari: sabato 22 e 29 febbraio ore 10,00 e ore 11,00; ore 15,00 e ore 16,00. Domenica 23 febbraio e 01 marzo ore 11,00; ore 15,00 e ore 16,00. È gradita la prenotazione.

Non perdete, poi, il "Carnevale Mitico", un laboratorio didattico per bambini da 5 a 12 anni, domenica 23 febbraio e 01 marzo alle ore 10. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni contattare Me.mo Cantieri Culturali al numero 324.9517836 (anche su Whatsapp) o via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

