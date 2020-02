Tutti a teatro con Arci Molise, Andrea Zita: mettere in rete le realtà culturali

Il presidente regionale dell’associazione spiega nel dettaglio l’accordo raggiunto con Teatrimolisani



CAMPOBASSO. Due tra le realtà più attive sul territorio in ambito culturale arrivano ad un accordo per la promozione delle rispettive attività tramite una serie di azioni comuni da mettere in campo. Ci saranno vantaggi per tutti i tesserati Arci, non solo molisani, che abbiano voglia di seguire e partecipare agli spettacoli del Teatro del Loto di Ferrazzano e del Teatro Fulvio di Guglionesi.

Su tutta la programmazione 2020 dei due teatri, infatti, i soci Arci potranno fruire al botteghino, la sera dello spettacolo, della stessa tariffa stabilita per le prevendite. Inoltre ci saranno condizioni vantaggiose sulla locazione delle varie sale del piccolo Teatro di Ferrazzano utilizzabile come sala di pubblico spettacolo, sala riunioni, convention, sala prove o altri eventi che rispettino l’identità del “teatro-gioiello” creato da Stefano Sabelli.

“Oltre allo sviluppo associativo e sociale – spiega il presidente Arci Molise, Andrea Zita - uno dei principali obiettivi dell’Arci Molise è quello di mettere in rete le diverse realtà che operano in ambito culturale sul territorio. L’accordo con Teatrimolisani va proprio in questa direzione per sostenere con forza chi da anni si occupa dell’offerta culturale di qualità in regione. Una bella opportunità per i soci Arci e un primo passo verso una rete di collaborazioni fattive.”

“Un altro tassello al mosaico di collaborazioni con associazioni che condividono con noi, sviluppo del territorio e dialogo intergenerazionale. Con Arci – sottolinea il direttore artistico Teatro del Loto, Stefano Sabelli - vogliamo intraprendere un cammino congiunto per diversificare ulteriormente il nostro pubblico e la nostra progettualità. Un'opportunità preziosa all’idea di inclusività che da sempre, il Loto, intende promuovere a livello locale e nazionale”.

